24.12.2016 19:23 Balkes 3 puandan memnun

TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında Elazığspor'u 4-1 yendiği maç sonrası konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, 'Bugün hem disiplinli oynadık hem de takım savunmasını iyi yaptık' dedi. TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında Elazığspor'u 4-1 yendiği maç sonrası konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Bugün hem disiplinli oynadık hem de takım savunmasını iyi yaptık" dedi.



TFF 1. Lig karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında Elazığspor'u 4-1 yendi. Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yüzlerin güldüğünü ifade ederek, "Son 2 maçımız berabere bitti. Zaman zaman bunun sıkıntısını kulüp içinde oyuncularla yaşadık. Beraberlikleri bile hazmedemeyen bir şehir yapımız var. Her gelene 3-5 tane atacağız diye düşünülüyor ama karşımızda da iyi rakipler var. Bugün son dönemlerde oynadığımız en iyi takımlardan bir tanesi ile oynadık. Bunu kimse göz ardı etmemeli ayağa çok iyi pas yapan bir takım Elazığspor. Bu ligde hiç bir zaman, hiç bir takımın küçümseyemeyeceği bir takım. Son 2 haftada beraberliklerde gol pozisyonuna girmekte zorluklar yaşadık. Bir de 2 maçada çok erken gol yiyerek başladık. Onun altından kalkmak kolay olmuyor, takımların direnci daha fazla artıyor. Zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadığımızda oldu. Bugün hem disiplinli oynadık hemde takım savunmasını çok iyi yaptık. Top onlara geçtiği zaman topun arkasına da geçmesini bildik. Kazandığımız toplarla hızlı hücuma çıkmasını da bildik. Bu kabiliyet bizim takımımızda var. Disiplinli oynadığı zaman çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Bu takım moralli olduğu zaman çok daha iyisini yapabilir, daha iyi sonuçlar alabilir. Bu gün bu oyundan dolayı oyuncu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Hak ederek kazandığımız maçlardan bir tanesi. Önümüzü daha iyi görebilmek için, üst guruptan kendimizi koparmamak için iyi bir moral oldu. Takımın transfer yasağı var, kalkarsa mutlaka oyuncu lazım takıma. Önümüzdeki haftalarda Balıkesirspor'un geleceği ile ilgili şehrin ileri gelenleri yöneticilerimiz bizler ne yapacağımızı düşünürüz. Mühim olan Balıkesirspor'u iyi bir yerde tutmamız" dedi.