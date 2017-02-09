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Balkan Türkleri Yunanistan'a sert çıktı
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Balkan Türkleri Yunanistan'a sert çıktı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş, Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaklaşımlarına tepki göstererek, 'Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, haddini bil. Haddini bilmeyenlere biz Türk milleti olarak haddini bildirmesini biliriz' dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş, Yunanistan'ın Türkiye karşıtı yaklaşımlarına tepki göstererek, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, haddini bil. Haddini bilmeyenlere biz Türk milleti olarak haddini bildirmesini biliriz" dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kardak Kayalıkları gerginliğini değerlendiren İzzet Altuntaş, Yunanistan'ı "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak tanımlayarak açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın kurulduğu günden bu zamana kadar Türkiye'nin büyüdüğünden 3,5 kat daha silah atmadan büyüdüğünü ifade eden İzzet Altundaş, "Yunanistan'ın son zamanlardaki saldırgan tutumunu, Avrupa'nın şımarık evladı olmasına ve ülkemizdeki problemleri de değerlendirmesine bağlıyorum. Yunanistan kurulduğundan bugüne kadar bizden 3,5 misli kadar büyümüştür. Bunu tek mermi atmadan gerçekleştirmiştir. Yunanistan, Türkiye ile sınır olması hasebiyle Avrupalılar tarafından gördüğü manevi ve ekonomik destekler yüzünden kendisini 'kraldan çok kralcı' görmektedir. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonları da fırsat bilerek kendisine mermi atmadan yeni yerler aramakta ve sınırlarını genişletmek istemiştir. Bu sınır genişletme işlemini de özellikle Eğe Denizi'nde adalar ve adacıklar bölgesi olarak belirlemiştir. Oraları turizm yeri olarak planlamaktadır. Yunanistan böylece yine tek mermi dahi sıkmadan büyük ekonomik kazanç elde etmek istiyor" diye konuştu.

"HADDİNİ BİLMEYENLERE BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK HADDİNİ BİLDİRMESİNİ BİLİRİZ"
Altundaş, şunları kaydetti: "Yunanistan Türkiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Eşek Adası'ndan Türkiye'yi gözetliyor ve biz buna ses çıkartmıyoruz. Neden uluslararası anlaşmalara rağmen Türkiye Yunanistan'ın üzerine Ege'de Kardak'ta ve diğer 16 adada sahip çıkılmıyor. Bazı yerlerde Türkler asimile politikası uyguluyor deniliyor. Bu doğru değildir. 94 yıl önce Batı Trakya'da 160 binin üzerinde Türk vatandaşı kalmıştı. Şu anda 150 bin civarında insan var. O zamandan bu zaman en az 1 milyon Türk olması gereken yerde sayı azalmıştır. Bu da kimim asimile politikası uyguladığını gösterir. Yunanistan, Kardak Kayalıkları'nı sahiplenip Türkiye'yi susturmak istiyor. 15 yıl önce yapılan 'Kardak Harekatı'nın hıncını alıp kendini kahraman ilan etmek istiyor. Türkiye'ye karşı üstünlük göstermek istiyor. Oradaki adalar Türkiye sınırları içerisindedir. Muğla ve Aydın arasında bulunurlar. Adaların verilmesi mümkün değildir. Uluslararası anlaşmalara göre buralar Türkiye sınırları içerisindedir. Nüfus sayımından yüz ölçümüne kadar o adalar bizim sınırlarımızdadır. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, haddini bil. Haddini bilmeyenlere biz Türk milleti olarak haddini bildirmesini biliriz" diye konuştu.
(Erdi Demür/İHA)
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