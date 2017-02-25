Balıkesirspor, Adana'da kazandı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadeleden Balıkesirspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadeleden Balıkesirspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın pasında Sercan Kaya gelişine vurdu, direğe çarpan top auta çıktı.

17. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın ortasında Tiago kafa ile indirdi. Pote'nin röveşatasında top kaleci Atilla'da kaldı.

19. dakikada Balıkesirspor'da Bakemanga'nın yakın mesafeden şutunda top kaleci Emrullah'ta kaldı.

20. dakika Adana Demirspor'da Tiago'nun ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pote'nin boş pozisyonda şutunda top kaleci Atilla'da kaldı.

35. dakikada Balıkesirspor'da Burak Çalık ceza alanına çalımlarla girdi. Çaprazdan sert şutunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya'nın şutunda top Balıkesirsporlu Oğuzhan'ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pote topu ağlarla buluşturdu. 1-1

51. dakikada Adana Demirspor'da Leroy'un pasında Sercan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci top dışarıya çıktı.

60. dakikada Adana Demirspor'da Leroy'un uzun pasında Pote gelişine vurdu top yandan auta çıktı.

79. dakikada Balıkesirspor'da Burak Çalık'ın pasında Abdulkadir'in gelişine şutunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2



KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Engin xx, Mustafa Sönmez xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Adana Demirspor: Emrullah x, Mehmet x, Tufan x, Pote xx, Sercan x (Berat dk. 77 x), Onur x, Oğuzhan x, Raspopovic x, Berkay x (Servan dk. 86 ?), Tiago x, Leroy xx (Gbric dk. 83 x)

Yedekler: Zülküf, Göksu, Mustafa, Alican

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Balıkesirspor: Atilla xxx, Oğuzhan xx, Eray xx, Nizamettin xx (Mehmet dk. 80 x), Bekamenga x (Foxi dk. 63 xx), Cüneyt xx, Burak xxx (Doğa dk. 90 ?), Glumac xx, Bülent xx, İshak xx, Abdulkadir xxx

Yedekler: Vukovic, Şaban, Çağatay, İbrahim

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Burak (dk. 35), Abdulkadir (dk. 79) (Balıkesirspor), Pote (dk. 45+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sercan, Tufan (Adana Demirspor)

(Cemil Serezli – Süleyman Cenk İdaye/İHA)