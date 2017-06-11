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Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
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Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor

Ada ülkesi İzlanda'da yaşayan Balıkesirli Erkoç, yaklaşık 22 saatle en uzun orucu eda ediyor.

Yaklaşık 22 saatle en uzun orucun tutulduğu İzlanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alptuğ Erkoç, iki küçük kızının da İslam'ı öğrenmesi için onlarla beraber camide iftar edip, cemaatle namaz kılıyor.

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi İzlanda'da yaşayan Müslümanlar, en uzun orucu eda ediyor. İmsakın yerel saatle 02.00 civarı olduğu ülkede oruç, yaklaşık 22 saat sürüyor.

İzlanda, en az Müslüman'ın yaşadığı ülkeler arasında yer alıyor. Sayıları bin 500'ü bulan Müslümanlar, 330 bin kişilik İzlanda nüfusunun yaklaşık yüzde 0,5'ini oluşturuyor. İzlanda aynı zamanda en az Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerden. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ada ülkesinde 80 civarında Türk vatandaşı ikamet ediyor.

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ORUCUNU CAMİDE AÇIYOR

İzlanda'daki Türk vatandaşlarından biri de Balıkesirli Alptuğ Erkoç. Bir İzlanda vatandaşıyla evlenip başkent Reykjavik'e taşınan 30 yaşındaki Erkoç, bir devlet hastanesinin psikiyatri kliniğinde görev yapıyor. Ayşenur ve Nisanur adlarında 4 ve 2 yaşlarında iki kızı bulunan Erkoç, ramazan ayında orucunu camide açıyor.

Yaklaşık 22 saat oruç tutan Erkoç, "Burada günler uzun olduğu için akşam namazıyla sabah namazı arasında çok kısa bir süre var. Yaklaşık gece 12.00'de orucumuzu açıyoruz, saat 02.15'te de tekrardan oruca başlıyoruz." dedi.

2 SAATTE 3 NAMAZ

Bu süreye 3 namaz vakti sığdırdıklarını anlatan Erkoç, "Gece saat 12.00 gibi akşam namazını kılıp ondan sonra yemeğimizi yiyip hemen yatsı namazına başlıyoruz ve teravihi kılıyoruz. Yatsı ve teravih bittikten yaklaşık 10-15 dakika sonra da sabah namazını kılmaya ve oruca başlıyoruz." şeklinde konuştu.

İzlanda'da ramazan ayı güzel geçse de Türkiye'deki gibi ortamın bulunmadığını, ülkede Müslümanların sayısının az olduğunu dile getiren Erkoç, çocuklarının İslam'ı öğrenmesine ayrı önem veriyor.

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KÜÇÜK KIZLARI İSLAM'I ÖĞRENSİN DİYE CAMİYE GÖTÜRÜYOR

İftar yaptığı camiye kızlarını da götüren Erkoç, onları namaz kılarken de yanından ayırmıyor. Nüfusu yaklaşık 330 bin olan İzlanda'da halkın çoğunun ya Hristiyan ya da ateist olduğunu ifade eden Erkoç, "Çocuklarımın da dinlerini tanıması için onları elimden geldiği kadar yanımda camiye getiriyorum." ifadesini kullandı.

Kızlarının namaz kılarken yanına geldiğini söyleyen Erkoç, "Hep yanıma gelip üzerime çıkmaya çalışıyorlar ya da bazen benim yaptıklarımı da taklit ediyorlar, böylelikle yavaş yavaş İslam'ı ve namaz kılmayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Erkoç ayrıca 10. kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçilen İzlanda'nın halkı ve doğasıyla güzel bir ülke olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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