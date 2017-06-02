Balıkesir şehidini uğurladı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı İlker Acar, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı İlker Acar, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesi ile şehit olan 13 askerden birisi olan Yüzbaşı İlker Acar'ın cenazesi, sabah saatlerinde Balıkesir'e ulaştı. Öğle vaktinde şehrin merkezinde bulunan Zağnos Paşa Camii'ne getirilen Yüzbaşı Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşları ile karşılandı. Şehidin eşi Gülçin Acar ve annesi Nurdane Acar ayakta durmakta zorlanırken, şehidin çocukları Öykü Ada ve Yiğit Ege ile yakınları ilgilendi. Babasını uzun süre önce kaybeden şehidin kız kardeşi Nilüfer ve ninesi Nazife Acar al bayrağa sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Cenaze töreninde şehidin minik oğlu Yiğit Ege'nin annesine kendi eli ile su vermesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise şehit Yüzbaşı İlker Acar'ın annesi ve kız kardeşine taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.

Öğle ezanının okunmasının ardından kılınan cuma namazı sonrasında hemşehrileri, şehit Acar için son görevini yerine getirdi. Binlerce vatandaşın yer aldığı cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi askeri tören ile Balıkesir Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, askeri ve devlet erkanı ile yakınları katıldı.

(Hüseyin Tokmak - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru / İHA)