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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 55 yaşında

Balıkesir'de gazete, radyo, tv ve internet medyasının sahip, yönetici ve çalışanlarıyla yaygın basın temsilcilerini çatısı altında buluşturan meslek örgütü Gazeteciler Cemiyeti 55. yılına ulaştı.

Balıkesir'de gazete, radyo, tv ve internet medyasının sahip, yönetici ve çalışanlarıyla yaygın basın temsilcilerini çatısı altında buluşturan meslek örgütü Gazeteciler Cemiyeti 55. yılına ulaştı.

Balıkesir'de 27 Aralık 1961'de dönemin ildeki tüm gazetecilerinin bir araya gelerek kurduğu Gazeteciler Cemiyeti (BGC), 55. yaşına girdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, 55. yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, BGC'nin sürekli geliştiğini ve her yıl güçlenerek bugünlere ulaştığını belirtti. Demir, Tarihi Paşa Konağı'nı Balıkesir'in sosyal ve kültürel yaşamına kazandırdıkları Basın Müzesi ve Medya Merkezi'nin 55. yılı taçlandırdığını söyledi. Demir, BGC yanında Balıkesir'in ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisinde olduklarını belirterek "Basın Tarihi kitabıyla 130 yıllık eksikliği giderdik. İlimiz gazetecilerini İngiltere, Almanya, Belçika ve Portekiz'e gönderdik. Avrupa'daki teknolojiyle kıyaslama yapma, bilgi birikimlerini paylaşma imkanı yarattık. Önceliğimiz her zaman meslek içi eğitim oldu. Balıkesir gazetecilerinin mutluluğunu da, acısını da paylaştık. Gazetecilik Akademisini hayata geçirerek yerel medyamızın kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

BGC'nin üyeleri başta olmak üzere toplum yararına seminerler, konferanslar, eğitim kursları ve kültürel geziler düzenlediğini, basının, Balıkesir'in ve ülkemizin sorunlarına yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Demir, "Meslektaşlarımız bilgi birikimlerini arttırmaları yanında sosyal, kültürel yaşama katkıda bulunmak amacıyla proje üretiyoruz ve uyguluyoruz. Hedefimiz etkinliklerimizi her yıl arttırarak Türkiye'nin örnek sivil toplum kuruluşları arasındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır" ifadesini kullandı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin, ülkemizin temel değerleriyle bütünleşmiş, bilgiyi esas alan bir anlayışla üyelerine ve topluma hizmet ettiğini aktaran Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Tüzüğümüzün 1. maddesinde de yer aldığı gibi; İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına, Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkan BGC, bu temel ilkelerden ödün vermeden çalışacak, toplum yararına yeni projelere imza atmayı sürdürecektir"

BGC Tarihi

Başkan Demir, "Cemiyetimizin kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında başkanı, yöneticisi ve üyesi olarak emekleri bulunan Münir Yenal, Cevdet Demiray, Cahit Albayrak, İzzetin Yaşbek, Şemsi Aran, Hayati Çelik, Halil Nusret Ertüz, Emrah Sağdıç, Ali Gezer,Turhan Savaş, Fikri Özakbaş, Ekrem Balıbek, Reşit Kıpçak, Nejat Akpınar, Nihat Özbek, Şadi Kural, Hasan Basri Atılganer gibi üstatlarımızdan bugün aramızda olmayanları rahmetle anarken, yaşayan ustalarımıza da uzun ömürler diliyorum. Cemiyetimizin geride bıraktığı 54 yılının değerini ve bugünün kıymetini bilerek, zamanla kıymetsiz olmamak için çok çalışmamız gerektiğine olan inancımla 55. yılının gururunu Balıkesir Basınıyla birlikte paylaşıyoruz. Çalışmalarımıza destek olan üyelerimize ve kuruluşlarımıza camiamız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesir'de yayınlanan gazetelerin bir dernek çatısı altında buluşması düşüncesi 1961 yılının son haftalarında sonuç verdi. Balıkesir kentinde yayınlanan Türk Dili, Balıkesir Postası, Balıkesir Ekspres ve Ateş gazetelerinin girişimleri sonucunda bir Gazeteciler Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı. Balıkesir ilindeki tüm gazeteler 24 Aralık 1961 Pazar günü bir araya gelerek cemiyet tüzüğüne nihai şeklini verdi. Tüzük 27 Aralık 1961 günü Vilayete teslim edildi. Bu tarihten itibaren Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti resmen faaliyetine başlamıştı.
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