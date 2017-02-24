Balıkesir'e şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'da DEAŞ terör örgütünün yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerlerden birinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'da DEAŞ terör örgütünün yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan askerlerden birinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden olduğunu açıkladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "El Bab'ta şehit düşen evladımız Astsubay Hasan Çoban'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. İçimiz yandı" dedi.

