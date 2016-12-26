26.12.2016 17:20 Balıkesir'e 100 milyonluk yatırım

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplam 88 bin metrekare alan üzerine 100 milyon liralık yatırım yapacak olan HEG ve MAYSEL firmaları ile OSB Yönetimi arasında arsa tahsis protokolü imzalandı. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toplam 88 bin metrekare alan üzerine 100 milyon liralık yatırım yapacak olan HEG ve MAYSEL firmaları ile OSB Yönetimi arasında arsa tahsis protokolü imzalandı.



Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde 88 bin metrekare alan üzerine 100 milyon liralık yatırım yapacak olan HEG ve MAYSEL firmaları ile OSB Yönetimi arasında arsa tahsis anlaşması Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Balıkesir Sanayisi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi için önemli günlerden birinin yaşandığını belirten Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, "Mutlu ve umutluyuz inşallah 2 firmamızla da OSB'de yatırım yer tahsis anlaşması yapacağız OSB olarak. Balıkesir ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şuan da dünyadaki bölgedeki Türkiye'de ki şartlar belli. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama biz sanayiciler olarak umutluyuz, ümidimiz var. Çünkü sanayicinin ümidi ve umudu olmazsa bir anlam ifade etmiyor ama biz umutluyuz. Muhakkak sıkıntılar var ekonomik anlamda dövizle ilgili bölgede bazı sıkıntılar oluyor. Ama inşallah bunlar aşılacak diye ümit ediyoruz. Tünelin sonundaki ışığı biz görüyoruz her ne kadar tünel karanlık olsa da tünelin sonunda ışık var. Hızlı bir şekilde yatırımlara devam ediyoruz. Bugünkü yatırımlarda bunun en güzel örneği çünkü sanayicimiz iş dünyamız Türkiye'ye hükümetimize güvenmeye devam ediyor. Böyle bir zamanda yatırımcı olmak cesaret isteyen bir şey" dedi.



Türkiye'nin ismi olmayan gizli kahramanları



HEG ve Maysel firmalarını tebrik ettiğini ifade eden Başkan İsmail Uğur, "Bu firmalar eli öpülesi başta taşınası firmalar. Bunlar Türkiye'nin ismi olmayan gizli kahramanları. İlle meşhur olması tanınması şart değil ama bu tip sanayiciler Türkiye'yi ayakta tutan, Türkiye ekonomisine ciddi olarak destek olan firmalar. Onun için ben Allah razı olsun diyorum ciddi istihdam sağlayacaklar iyi bir yatırım olacak Balıkesir için. Hem moral motivasyon hemde ciddi bir ekonomik katkı olacak. Ben tekrar Balıkesir için hayırlı olmasını diliyorum OSB'de artık doluluk oranı bitmiş durumda. İnşallah yeni büyüyen bölgelerimize yeni yatırımcılarla beraber olacağız bizi izlemeye devam edin. İnşallah Ocak ayında da bir kaç yatırımcımızla da yeni anlaşmamız olacak" şeklinde konuştu.



"El ele koşmaya devam edeceğiz"



Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ise "Bizim ve OSB için çok güzel bir gün bugün, ben yatırımcı firmaya da İsmail Başkanın söylediği gibi 2 firmaya da çok teşekkür ediyorum. Kendiler Balıkesir'de Ticaret Odamıza kayıtlarını yaptırdılar ve Balıkesirli firmalar olarak inşallah yatırımlarına başlıyorlar. Belli zor günlerden geçtiğimiz malum ama biz kesinlikle umudumuzu kaybetmiyoruz yatırımlara yatırıma , üretime, istihdama Türkiye ve Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz. Balıkesir'de 2023 hedefleri var bunun için hep beraber el ele koşmaya devam edeceğiz. Hem iç piyasada hemde yurt dışı ihracat noktalarında da bu firmalarımız Balıkesir için lokomotif olacak. Ben 2 firmayı da kutlayarak yatırımları için teşekkür ediyorum. İnşallah hem Balıkesir hemde Türkiye ekonomisi için katma değeri yüksek işler olacak" dedi.



"Ekonomiye katkı ve istihdam sağlayacağız"



OSB'de 35 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 58 bin metrekare alan üzerinde 70 milyon liralık yatırım yaparak 550 kişiyi istihdam edecek olan HEG Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uysal şirketlerini Balıkesir'de kurduklarını söyleyerek, "Hem Balıkesir'in ekonomisine katkıda bulunmak hem de istihdam sağlayacağız. HEG Balıkesir'deki kaynakları kullanmayı planlayan bir firma. Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve kırsal kalkınma çerçevesinde ki projeleri perspektifinde dirsek temasında olup Balıkesir'e bu yayacaktır. Sözleşmeli çiftçilik modelleri olsun, sütçülük olsun sonuçta tam entegre bir yatırım söz konusu olacaktır. Güzel şeyler yapacağız, iyi şeyler çıkartacağımıza inanıyorum, hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.



Balıkesir OSB'de 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekare üzerine 30 milyon liralık yatırımla 100 kişiye istihdam sağlayacak olan Maysel Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bütün Balıkesir'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz de Balıkesir tüm Türkiye'yi doyuran il konsepti ile örtüşmek adına Balıkesir'in kaynaklarını tarım sebze meyve süt ve bu tür kaynaklardan ve bunlardan üretilmiş ürünleri donuk ve artı 4 olarak ulaştırmak için buradayız. İnşallah Balıkesir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olur" dedi.



Konuşmaların ardından BSO Başkanı İsmail Uğur, BTO Başkanı Fahri Ermişler, HEG Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uysal ve Maysel Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bütün arasında arsa tahsisi anlaşması imzalandı.

