Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

Balıkesir ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliklerinin ortaklaşa çalışması ile Edremit Körfezi'nde halk üzerinde korku, tehdit, baskı uygulamak suretiyle kendilerine menfaat temin eden suç örgütü çökertildi. Çalışmalarda 24 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir ve Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliklerinin ortaklaşa çalışması ile Edremit Körfezi'nde halk üzerinde korku, tehdit, baskı uygulamak suretiyle kendilerine menfaat temin eden suç örgütü çökertildi. Çalışmalarda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit KOM Grup Amirliğince Edremit ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde halk üzerinde korku, tehdit, baskı uygulamak suretiyle kendilerine menfaat temin eden suç örgütünün deşifre edilip tüm unsurlarıyla birlikte yok edilmesi için çalışma başlatıldı. Suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, suç örgütünün "ölümle tehdit, silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, rüşvet" gibi 53 ayrı eylemde bulundukları tespit edildi. 30 şüphelinin yakalanması için Balıkesir, İstanbul, Trabzon illerinde toplam 27 adrese baskın yapıldı. Şüphelilerden organize suç örgütü lideri ile birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet av tüfeği, 5 adet dolu kartuş, 6 adet 9 mm çağında fişek ele geçirildi.

6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlu ile mücadele konusunda kararlılığın artarak devam edeceğini açıkladı.

