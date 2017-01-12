12.01.2017 11:45 Balıkesir'de sokak ortasında kadın cinayeti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sabah işe gitmek için yola çıkan bir kadın, ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sabah işe gitmek için yola çıkan bir kadın, ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Camivasat Mahallesi Gaziilyas Caddesi üzerinde meydana geldi. İşe gitmek için apartmandan çıkan Aygün Yönyül (38), ayrılmak üzere olduğu eşi B.Y. (46) ile karşılaştı. Yönyül, kocası tarafından cadde odasında birçok yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi Aygün Yönyül kurtarılamadı. Karısını öldürdükten sonra firar eden B.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

(Emrah Elmas/İHA)

