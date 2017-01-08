08.01.2017 16:17 Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi

Balıkesir Valiliği, kar nedeniyle bazı ilçelerde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Balıkesir Valiliği, kar nedeniyle bazı ilçelerde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.



Balıkesir Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Susurluk, Bandırma, Erdek, Savaştepe, Dursunbey, Manyas, Marmara, Kepsut ve Gönen ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

