Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Soğuksu mevkinde meydana gelen kazada Serdar Koç'un kullandığı 10 ZH 750 plakalı otomobil ile İsmail Dayı'nın kullandığı 10 ZB 307 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Sındırgı Meslek Lisesi'nde bir dönem sözleşmeli öğretmenlik yapan Serdar Koç olay yerinde hayatını kaybederken, Koç Ailesi'nin 2 aylık bebekleri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

(Necip Karatuna / İHA)