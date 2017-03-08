Balıkesir'de deprem

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre, Gönen'in kırsal Çatak Mahallesi merkezli yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gönen şehir merkezi ile Bandırma'dan da hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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