Balıkçının katil zanlısı tanıdık çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir balıkçının bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ortağı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir balıkçının bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ortağı tutuklandı.

Konak ilçesi Zafertepe Mahallesi'ndeki olayda, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 35 yaşındaki Kenan Karadoğan, 611. Sokak'taki evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının bulunması için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler, Karadoğan'ın ortağı ve zaman zaman olayın yaşandığı evde birlikte kaldığı E.T.'yi gözaltına aldı. Zanlı ilk ifadesinde, semt pazarlarında balıkçı tezgahı açtığı Karadoğan'ın farklı kişilerle de balık ticareti yapmaya başladığını, bu nedenle aralarının açıldığını söyledi. E.T. yine ifadesinde, olay gecesi alkol aldıklarını, bir süre sonra tartışmanın çıktığını, öfkesine hakim olamayıp Karadoğan'ı bıçakladığını söylediğini anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, Zafertepe Mahallesi 611. Sokak'taki bir evde meydana gelmişti. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Kenan Karadoğan (35), gece saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak, iddialara göre arada sırada kaldığı bir eve gitmişti. Sabah ağabeyini telefonla arayan ancak ulaşamayan kardeşi Halil Karadoğan, kaldığı eve gittiğinde ağabeyini kanlar içerisinde bulmuştu.

