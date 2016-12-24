24.12.2016 15:40 Balıkçılar KDV indirimi istedi

Muğla'nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda kültür balığı üretimi yapan üreticilerin oluşturduğu İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetimi, balıktaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini ve tüm üyelerine yönelik bir soğuk hava deposu ve Bodrum karayolu üzerinde bir satış yeri yapılması için MİTSO'dan destek istedi. Muğla'nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda kültür balığı üretimi yapan üreticilerin oluşturduğu İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetimi, balıktaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini ve tüm üyelerine yönelik bir soğuk hava deposu ve Bodrum karayolu üzerinde bir satış yeri yapılması için MİTSO'dan destek istedi.



Milas İlçesi İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç, Başkan Yardımcısı Sadullah Yaman ve Denetleme Kurulu Üyesi Abdurrahim Akar, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret ederek, odanın bugüne kadar kedilerine verdiği desteğe teşekkür etti. Birliğin 86 üyesi olduğunu belirten Birlik Başkanı Muhammet Toğuç, bugüne kadar MİTSO'nun kendilerini desteklediğini, sorunlarına sahip çıktığını, toprak havuz balıkçılarına indirimli elektrik enerjisi sağlanması ve havuzlarda kullandıkları sular için kaynak suyu harcı alınmaması için girişimlerde bulunduğunu bildiklerini belirtti.



Muhammet Toğuç "MİTSO yönetiminin bu girişimlerini memnuniyetle takip ediyoruz. Sorunlarımıza sahip çıktığı için başta sayın Reşit Özer olmak üzere oda yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi. Toğuç, Birlik olarak öncelikle tüm üyelere yönelik bir soğuk hava deposu ve Bodrum karayoluna cephesi olan bir satış yeri yaparak balık üreticisinin ürününü aracısız olarak tüketiciye sunmak istediklerini, bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile de görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Bu konuda MİTSO'dan destek isteyen Muhammet Toğuç "Tüketiciler için balığın maliyetini düşürmek istiyoruz. Bugün temel gıda ürünlerinde ve kırmızı ette KDV yüzde 1 olarak uygulanıyor. Oysa balıkta KDV oranı yüzde 8. Biz de temel gıda ürünlerinde ve kırmızı ette olduğu gibi balıkta da KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini istiyoruz" dedi.



"Milas ve ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyor"



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas İlçesi İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Kültür balığı üretimi denizde olsun, tarlada olsun bizim için, Milas ve ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıyor. Biz bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Bu nedenle de balıkçılarımıza her zaman destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.



Reşit Özer, MİTSO'nun bugüne kadar balık üreticilerinin kullandıkları elektrik enerjisine indirimli tarife uygulanması, havuzlarda kullanılan suya kaynak suları harcı ödenmemesi, toprak havuz balıkçılarına ÖTV'siz mazot sağlanması için TOBB'a ve ilgili bakanlıklara raporlar yazarak talepte bulunduklarını anlattı. Özer, "Balıkçılarımız ve zeytinyağı fabrikalarımız için elektrik enerjisi giderlerini en aza indirebilmek amacıyla GEKA ile işbirliği yaparak bir güneş veya rüzgar enerjisi üretimi için fizibilite çalışması yaptırdık. Elimizde üretimle ilgili raporlarımız var isteyen kişilerle veya birlikle bunları paylaşmaya da hazırız" dedi.



Milas'ın kültür balığını tanıtmak için yurtiçindeki ve yurtdışındaki fuarlara da katıldıklarını belirten Özer, "Türkiye'nin levrek ve çipurada kültür balığı üretiminin yüzde 68'ini Milas yapıyor. Balığımız önce İzmir'e satılıyor, sonra oradan Bodrum'a, Muğla'ya, Marmaris'e gidiyor. Biz Milas'ta üretilen balığın en kısa yoldan tüketiciye ulaştırılmasından yanayız. Bu konuda gereken desteği vereceğimizden de emin olabilirsiniz" diye konuştu.

