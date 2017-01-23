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Balıkçı çift ölümden döndü
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Balıkçı çift ölümden döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kopan buz parçalarının çarparak deldiği balıkçı teknesi batınca, içerisindeki balıkçı çift buz kütlesinin üzerine çıkarak kurtuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kopan buz parçalarının çarparak deldiği balıkçı teknesi batınca, içerisindeki balıkçı çift buz kütlesinin üzerine çıkarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde bir grup balıkçı, kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nün açıklarında mahsur kalan ağlarını göl tamamen donmadan çıkarmak istedi. 5 balıkçı teknesi ağları bulabilmek için kıyıdaki buzları kırarak açıklara doğru ilerledi. Açıklara gelindiğinde ana buz kütlesinden kopan iki parça, teknelerden birine çarparak delinmesine yol açtı. İki buz parçası arasında sıkışan tekne hızla su almaya başlayınca, içerisindeki balıkçı çift Halil ve Rahşan Civcir, buz kütlesinin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bir teknenin batarak sulara gömüldüğünü gören yakınlardaki meslektaşları, çifti üzerine çıktıkları buz parçalarının yanına gelerek kayıklarına aldı. Bu arada, başka bir balıkçı teknesi de buzların çarpıp delmesi üzerine su almaya başlayınca, içerisindeki balıkçılar tarafından güçlükle kıyaya kadar getirildi. İçerisindeki suları kovalarla boşaltarak teknenin seyri esnasında batmasını önleyen balıkçılar, kayığı kıyıya kadar getirmeyi başardı. Kıyıya gelen balıkçıların telefonla haber vermesi üzerine, batan teknenin bulunduğu alana bazı meslektaşları da yardım için gönderildi.
Bölgede batan tekne, diğer teknelerin uzun süre devam eden arama çalışmalarının ardından bulunarak suyun tabanından çıkarıldı. Bir balıkçı teknesini bağlanan içerisi suyla dolu batık tekne, diğer teknelerin asılarak çekmesiyle kıyıya kadar getirildi. Kıyıda bekleyen balıkçıların da yardımıyla buz üzerine çıkarılan batık tekne, daha sonra tamir edilmek üzere balıkçılar tarafından buz üzerinde kaydırılarak yerleşim merkezine götürüldü.

OLAYIN ŞOKUNU UZUN SÜRE ÜZERİNDEN ATAMADI
Batan tekneden eşiyle birlikte son anda buz üzerine çıkarak kurtulmayı başaran balıkçı Halil Civcir, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Konuşmak istemeyen ve stres dolu anlar yaşadıklarını belirten Civcir, ilk defa başlarına böyle bir olay geldiğini söyledi.
Balıkçı İbrahim Erdoğan ise tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtirken, balıkçıların her gün olduğu gibi buzları kırarak göle açılmak istediğini anlattı. Balıkçıların gölde mahsur kalan ağlarını kurtarmak için göle açıldığını belirten Erdoğan, ancak buz parçalarının teknelere çarpıp delmesi sonucu bir tanesinin batarken, birinin de batma tehlikesi yaşadığını ve güçlükle balıkçılar tarafından kıyıya kadar getirilebildiğini sözlerine ekledi.
(Ali Rıza Önses / İHA)


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