Balık tutarken ayıyla karşılaştılar

Bolu'dabalık tutan grup, ayıyla karşılaştı. Balıkçılar, ayıyı 'gel kızım gel' diye çağırdılar.

Bolu'dabalık tutan grup, ayıyla karşılaştı. Balıkçılar, ayıyı 'gel kızım gel' diye çağırdılar.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde yaşayan Fatih İlhan, Bilal İlhan, Yener Kesikbaş ve Ramazan Öksüz, balık tutmak için Bolu Aladağ Gökçesu Tabiat Parkı'na gelerek kamp kurdu. Göle oltalarını attıktan bir müddet sonra arkalarında kendilerini izleyen bir ayının olduğunu fark eden grup, ne yapacaklarını şaşırarak ayıyı amatör kamera ile kaydetmeye başladı. Ayıyı 'gel kızım gel' diye çağıran arkadaşların o anları amatör kameraca kaydedildi.

(Murat Hazer / İHA)