30.12.2016 10:39 Balçova'da engelli gençlere özel yeni yıl partisi

İzmir'in Balçova'da ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerinde eğlendi. İzmir'in Balçova'da ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, düzenlenen yeni yıl partisinde gönüllerinde eğlendi.



Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için her yıl düzenlediği engelsiz partisini bu yılda yaptı. Partide bir araya gelen engelli gençler ve aileleri, gönüllerinde eğlenerek yeni yıla 'merhaba' dedi. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler, zaman zaman çalan şarkılar eşlik etti. Partide, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve eşi Fatma Çalkaya ile belediye meclis üyeleri, yeni yıl pastasını engelli gençlerle keserek konuklara hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altında hediyelerini alan geçlerin de mutluluğu gözlerinden okundu.



Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, engellileri sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Çalkaya, "Engellileri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova'daki arkadaşlarımız artık engellerini kaldırdı. Onlar Hayatta ben de varım demeyi öğrendi. Öncelikle hepinizi kutluyorum. Yaşamın içindeki bunca engele rağmen çocuklarınızla birlikte bu engellerin hepsini aştınız. Çocuklarınızı sosyal hayatın içine sokarak onların gelişimine yardımcı oldunuz. Biz de onlar için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Eğer bir gün bir dileğin kabul olacak denirse isteyeceğim tek şey Allah benden alarak sizlere versin. Çünkü sizler her türlü güzelliği hak ediyorsunuz " dedi.

