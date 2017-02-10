10.02.2017 09:15 'Bal üretiminde dünyada 2. sıradayız'

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada Çin'den sonra 2. sırada olduğu belirtildi. Türkiye'nin bal üretiminde dünyada Çin'den sonra 2. sırada olduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) illeri arasında katılan Tokat için Giresun'da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay'a DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Tokat Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Tokat'ın DOKAP illeri arasında yer almasını değerlendiren DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, "DOKAP'ın daha önce 8 ili mevcuttu ve bu 8 il ile ilgili çalışmalarımızı bugüne kadar yoğun bir şekilde sürdürdük. Bu çalışmalarımızın başında eylem planlarımızın hazırlanması gerekiyordu. DOKAP illerinde Samsun başta olmak üzere, Ordu ilimiz, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'taki eylem planlarını hazırladık. Tokat ilimiz dahil olunca yapmamız gereken ilk öncelikli iş oradaki eylem planını hazırlamaktı ve Tokat'ın vizyonunu ortaya koymak, Tokat'ın duran varlıklarını harekete geçirmek, buradaki insanların yaşam standartlarını yükselmesini, gelir düzeylerinin artması için çalışmalar başlatmaktı. Bunun için çalıştayımızı düzenledik" dedi.

Konuşmasında Türkiye'deki bal üretimine dikkat çeken ve Türkiye'de yılda 107 bin ton bal üretildiğini kaydeden Yüce, "Bal üretimiyle ile ilgili ülke olarak çok önemli konumdayız. Dünyada Çin'den sonra bir numarayız. Yani 107 bin ton seviyesinde bal üretimimiz var ve bununla birlikte 7 milyon kolonimiz var ülkemizde. Çok zengin bir floramız var. Bugün Avrupa ülkelerinin tamamındaki bitki çeşidi tek başına bizim ülkemizde ve bununda 3'te birlik kısmı Doğu Karadeniz'de" ifadelerini kulandı.



"DOĞU KARADENİZ'DE 4 BİN ARICI EĞİTİLDİ"

"Biz bu sektörü çok daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz" diyen Yüce, "Bölgemizde sadece bal değil bal ile birlikte katma değeri yüksek olan ürünler, arı sütü, polen, propolis, arı zehiri ve anaç arı üretip kullanabiliyoruz. Bunun için biz Doğu Karadeniz'de 4 bin üreticimizi eğitimden geçirdik, 4 bin sertifika verdik ve gerekli malzeme desteği yaptık. Bölgemizde bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Tokat ilimizin de dahil olması ve Tokat ilimizin de çok farklı bir floraya sahip olması münasebetiyle inşallah arıcılığı çok daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Oradaki arıcılarımızı da eğitimden geçirmek için gerekli çalışmaları başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Ülke olarak bal üretiminde çok fazla modern işletmelere sahip olmadıklarını ifade eden Yüce, şöyle devam etti;

"Bal konusunda modern işletmelere çok sahip değiliz. Modern işletmeler olmadığı için çoğu insan bu işi hobi olarak yapıyor. Yani öğretmen emeklileri ağırlıklı ve diğer memur emeklileri tarafından hobi gibi yapılıyor ama çok teknolojik yapılmıyor. Artı bal ile ilgili vatandaşımızın arzu etmediği, vatandaşımızın o güzel duygularına hitap etmeyen bir takım üretimler de olduğu görülmekte. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yoğun bir şekilde bunun mücadelesini veriyor ve biz artık balın mutlaka tescillenmesini, mutlaka laboratuvar tahlillerinin yapılmasını ve bu tahlillerden geçmiş baların piyasaya girmesinden yanayız."

(Resul Yanbul/İHA)

