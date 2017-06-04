Bakü-Tiflis-Kars hattının Türkiye ayağı...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Türkiye ayağının haziran ayı sonunda tamamlanacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Türkiye ayağının haziran ayı sonunda tamamlanacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamında yenilenen Kars Tren Garı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında kurmaylarıyla birlikte incelemelerde bulundu. İşçilerle birlikte rayların vidalarını da sıkan Bakan Arslan, Avrupa'dan Asya'ya "Tek Yol, Tek Kuşak Projesi"nin orta koridorunu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının hattının kesintisiz getireceğini kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kars, Ardahan, bölge için önemli bir proje olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Ama ülkemiz için çok daha önemli. Zira Avrupa'dan Asya'ya özellikle Tek Yol, Tek Kuşak Projesi'ni de düşünürseniz orta koridoru kesintisiz hale getirecek bir demiryolu projesi. O yüzden sadece Türkiye için değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Çin dahil Orta Asya açısından önemli. Aynı şekilde Avrupa ile olan yük hareketini kesintisiz hale getirecek olması nedeniyle de Avrupa içinde aynı derece öneme haiz. Böyle bir projeyi hayata geçirmek için elbette ki uzunca soluklu bir süreç, ciddi bir çalışma, ciddi bir emek var. Ve bu emekte de, bu çalışmada da çalışma arkadaşlarım gecelerini gündüzüne katarak bu projenin biran önce bitirilmesi ve demir İpek Yolu'nun tamamlanması adına olağanüstü bir gayret sarf ettiler" dedi.



"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTININ TÜRKİYE TARAFI HAZİRAN SONU TAMAMLANIYOR"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında Gürcistan tarafında 2 bin 70 metrelik bir tünel kaldığına dikkat çeken Bakan Arslan, "Memnuniyetle görüyoruz ki özellikle son dönemlerde çok daha hızlanan proje, bu ay sonu itibariyle, haziran ayı sonu itibariyle Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Artık bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek. Ancak sınırda bulunan yaklaşık 4,5 kilometrelik tünelin ki, bunun 2 bin 400 metresi bizim tarafımızda, 2 bin 400 metrelik taraf tamamen bitmiş durumda. Gürcistan tarafında 2 bin 70 metrelik bir tünel var. Onun da tünel kısmı bitti. Ama 240 metrelik bir aç-kapa tünel yapma ihtiyaçları var. O biraz gecikmiş durumda, yaklaşık 3 aylık Gürcistan tarafında iş var. Dolayısıyla Türkiye tarafını biz haziran sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Gürcistan tarafındaki 3 aylık işte bittiği an, ağustos sonu, eylül başına geliyor. Biz ağustos sonu, eylül başı itibariyle Gürcistan tarafı da bittiğinde demiryolunu kesintisiz kullanabilir hale geleceğiz. 79 kilometresi Türkiye tarafında olmak üzere, 26 kilometresi de Gürcistan tarafında, yine Gürcistan tarafında Ahırkelek'te bir boji aktarma istasyonu var. Boji aktarma istasyonu da bitmiş durumda, Ahırkelek'ten sonra Tiflis Marabba dediğimiz yere kadar 160 kilometrelik rehabilite edilmesi gereken hat vardı. O da rehabilite edildi. Böylece sınırdaki tünel hariç güzergahın tamamı bitmiş durumda, inşallah biz haziran sonu itibariyle bitirmiş oluyoruz. Ve Gürcistan'da 3 ayda bitirdikten sonra bu hattı tamamen açmış olacağız. Tabii özellikle yolcu taşımacılığı açısından bu proje önemli, kültür coğrafyamızla seyahati kolaylaştırması, aynı zamanda beşeri ilişkilerin geliştirilmesi anlamında önemli. Ama bu proje asıl yük amaçlı yapılan bir proje, konvansiyonel bir hat olarak yapıyoruz. 160 kilometreye göre yapıyoruz. Başlangıçta tek hat bitti. Tek hattı işletmeye açacağız. İşletme altındayken ikinci hattın da yapımı eş zamanlı olarak devam edecek. Süre içerisinde bu proje istediğimiz kadar yükü aldıktan sonra ikinci hat ihtiyacı da zaten olacak. Böylece ikinci hattı da işletmeye açmış olacağız" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE DEMİRYOLLARI MARİFETİYLE TAŞINAN YÜK MİKTARINI İKİ MİSLİNE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Türkiye'de demiryolları marifetiyle taşınan yük miktarını iki misline çıkaracaklarını belirten Bakan Arslan, "Bu projenin önemi şu; özellikle Çin'den başlayarak Avrupa'ya çok ciddi bir yük hareketi var. Biz bu yük hareketini Türkiye üzerinden gidebilmesi ve yeteri kadar Türkiye'nin bundan pay alabilmesi adına önce malumunuz İstanbul'da denizin altından Marmaray projesi ile demiryolunu kesintisiz hale getirdik. Şimdi Bakü-Tiflis-Kars ile de eksik olan halkayı tamamladıktan sonra inşallah Avrupa ile Asya arasındaki o yük hareketiyle ülkemizin demiryollarında yılda elle işlediği yük miktarı şuan 26,5 milyon ton, sadece bu hatla Kazakistan 10 milyon ton yük vermeyi öngördü. Çin'den ve yakın coğrafyadan da olabilecek yük hareketini düşündüğünde biz kısa sürede Türkiye'de demiryolları marifetiyle taşınan yük miktarını iki misline çıkarmış olacağız. Ama uzun vadede bu çok daha fazla artacak. Çünkü bu coğrafyadaki yük hareketi kuzey koridoru dediğimiz, Rusya üzerinden veya güney koridoru dediğimiz Hazar'ın güneyinden denizi de kullanarak gittiği zaman taşıma süreleri Çin'den Avrupa'ya 45 ile 62 gün arasında sürüyor. Halbuki biz bu güzergahı açtığımızda 10 ile 15 gün arasında Çin'den çıkan bir yük Avrupa'ya gidebilir hale gelecek. Böylece de bazen taşıma mesafesi marifetinden kaynaklı olarak ekonomik olmayan bazı taşımalar bu proje marifetiyle ekonomik hale gelecek. Böyle olunca da bu güzergaha biz çok daha fazla yük alabileceğiz. Ve inşallah Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte ülkemiz ve bölgemiz bu projeden ekonomik olarak ziyadesiyle yararlanabilir. Ve ülke açısından katma değer oluşturabilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, incelemelerinin ardından Ardahan'a gitti.

(Işık Çapanoğlu / İHA)