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'Bakü -Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu yıl hayata geçirilecek'
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'Bakü -Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu yıl hayata geçirilecek'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu yıl hayata geçirilecek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu yıl hayata geçirilecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan temasları kapsamında Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü. Yıldırım ve Kvirikashvili, daha sonra ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yıldrım, "Bakü -Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hakkında Binali Yıldırım, " Bu proje sadece Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Avrupa'yı ve Uzak Doğu'yu da ilgilendiriyor. Asırlar boyunca Doğudan - batıya, batıdan - doğuya İpek Yolu diye tarif ettiğimiz Kervan yollarının günümüz teknolojisiyle modern demir yollarıyla tekrar hayata geçirilmesi ve böylece Çin'den başlayıp Londra'ya kadar giden güzergahta ticaretin daha da canlandırılmasını hedefliyor aynı zamanda da Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ilişkilerini de çok daha ileriye taşıyacak bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin birinci derecede sorumlusu 3 ülke olmakla beraber, bu projeye dolaylı olarak katılacak olan ülkeler de var. Türkmenistan, Kazakistan, Çin diğer taraftan Avrupa ve Balkan ülkeleri ve böylece hem kültürleri buluşturan hem de doğu- batı ekonomisini bir arada geliştiren bir projeden bahsediyoruz. Projeyi bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz ve bu bölgenin kaderini değiştirecek, taşımacılık kültürünü değiştirecek ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri bir noktaya getirecek" dedi.

"BİRLEŞİK KRALLIĞA ÖLENLERİN AİLE VE YAKINLARINA DERİN BAŞSAĞLIĞI YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM VE BU SALDIRIYI EN KUVVETLİ İFADELERLE LANETLİYORUZ"
Başbakan Yıldırım, "İngiltere'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin , " Dün gece İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser programının bitimi esnasında bir terör saldırısı oldu. İlk tahminlere göre bir canlı bombanın sebep olduğu bu terör hadisesinde yaşları genç ağırlıklı olan insanların bulunduğu kalabalıkta ölen ve yaralananlar var. Bu vesileyle dost ve müttefikimiz Birleşik Krallığa ölenlerin aile ve yakınlarına derin başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum ve bu saldırıyı en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen ülkeyiz. Dolayısıyla baştan beri söylediğimiz bir şey var. Terör küresel bir tehdittir. Dolayısıyla terörle mücadele de küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak. Teröristlerin bir kısmını kötü , bir kısmını daha az kötü diye bir kategoriye tabi tutarsak terörle mücadelede zafiyet devam eder. Gördüğünüz gibi güvenlik noktasında artık yaşadığımız bu günlerde her yerin güvenliği hemen hemen aynı. Her yerle ilgili tehdit de aynı, hiç kimse benim ülkem daha güvenli diyemez. Böyle diyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaşanma ihtimali ortaya çıkar. O bakımdan bundan böyle terörle mücadelede yakın işbirliğini daha da arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda Gürcistan'la bizim zaten süregelen güzel bir işbirliğimiz var. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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