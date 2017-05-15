Bakü'de Ferhat Arıcan'dan altın madalya

4. İslami Dayanışma Oyunlarında Ferhat Arıcan jimnastikte altın madalya kazandı.

4. İslami Dayanışma Oyunlarında Ferhat Arıcan jimnastikte altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında milli sporcu Ferhat Arıcan, jimnastik bireysel kategoride 14.900 puanla altın madalya elde etti. Ahmet Önder ise yer hareketlerinde bronz madalya kazandı.

Bireysel kategorisinde milliler, erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova madalya için mücadele ediyor.

(Kamil Nadirli / İHA)