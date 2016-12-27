27.12.2016 12:56 Bakü'de doğal gaz hattında patlama

Azerbaycan başkenti Bakü'ye bağlı Karadağ ilçesinde iki doğal gaz hattının patlaması sonucunda yangın çıktı. Azerbaycan başkenti Bakü'ye bağlı Karadağ ilçesinde iki doğal gaz hattının patlaması sonucunda yangın çıktı.

"Sangaçal" kasabasında sabah saatlerinde iki doğal gaz hattında meydana gelen patlama sonucu başlayan yangın devam ediyor. "Massiv 3" adılı yerleşim alanının sınırları içinde meydana gelen güçlü patlama sonucunda yakında bulunan evlerinin camları kırıldı, bazılarında ise hasarlar oluştu. Patlama meydana gelen arazide polis tarafından 300 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken güvenlik amacıyla bölgeye girişlere izin verilmiyor. Yetkililer olay sırasında hiç kimsenin yaralanmadığını ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Azerbaycan Decler Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle saat 09:55'te Karadağ bölgesi Sengeçal kasabası bölgesinde çapı 1000 mm'lik doğal gaz boru hattında meydana geldiği bildirildi. Yangının söndürülmesi amacıyla bu hatta verilen gazın alternatif gaz hattına aktarıldığını ve yangının söndürülme çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

(Kamil Nadirli ( İHA)

