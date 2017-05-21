Bakü'de atletizmden 21 madalya

Türkiye, 45 atletle katıldığı Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları mücadelesini 21 madalya ile tamamladı. Toplamda en fazla madalya çıkaran ülke olan Türkiye, madalya sıralamasında ise Bahreyn'in ardından ikinci sırayı aldı.
Türkiye, 45 atletle katıldığı Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları mücadelesini 21 madalya ile tamamladı. Toplamda en fazla madalya çıkaran ülke olan Türkiye, madalya sıralamasında ise Bahreyn'in ardından ikinci sırayı aldı. 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 4. İslami Dayanışma Oyunları atletizm müsabakalarında 55 ülkeden gelen sporcular yarıştı. Türkiye, bu ülkeler arasında 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 21 madalya ile en fazla kürsüye çıkan takım oldu. Millilerde Ramil Guliyev üç, Yasemin Can, Mizgin Ay ve Meryem Akdağ ise ikişer madalya elde etti. Madalya sıralamasında ilk sırayı 11 altın, 5 gümüş, 3 bronz ile Bahreyn alırken, Türkiye 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz ile ikinci, Fas da 6 altın, 2 gümüş, 5 bronz ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, atletizmde toplam 21 madalyayla en fazla podyuma çıkan ülke oldu. Paralimpik atletlerin yarıştığı para-atletizmde ise Azerbaycan zirvedeydi. Azerilerin 6 altın kazandığı para-atletizmde Türkiye de bir gümüş, bir bronz elde etti. Bakü'den başarıyla ayrılarak yurda dönen ay-yıldızlı kafilede İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alan isimler şu şekilde:
ALTIN MADALYA (9) Ramil Guliyev (100 metre) Ramil Guliyev (200 metre) Eşref Apak (Çekiç atma) Osman Can Özdeveci (Gülle atma) Demet Parlak (Sırıkla atlama) Buse Arıkazan (Sırıkla atlama) Eda Tuğsuz (Cirit atma) Yasemin Can (10,000 metre) Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Sinan Ören, Enis Ünsal (4400)
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