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Baklavacıların bayram mesaisi
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Baklavacıların bayram mesaisi

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep'te baklava imalathaneleri yoğun talebi karşılamak için günde 18 saat çalışıyor. 4 tepsi baklavanın maliyeti ise yaklaşık bin 440 TL yapıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Gaziantep'te baklava imalathaneleri yoğun talebi karşılamak için günde 18 saat çalışıyor. 4 tepsi baklavanın maliyeti ise yaklaşık bin 440 TL yapıyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram sofralarının gözdesi olan baklava siparişlerinin artmasıyla birlikte, Gaziantepli baklava üreticileri talebi karşılamak için fazla mesai yaparak günlük 18 saat çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışından baklava siparişi alan baklavanın başkenti Gaziantep'te günlük yaklaşık 25 ton baklava üretiliyor. Yurt dışından en çok baklava siparişi veren ülkelerin başında ise Katar, Suudi Arabistan ve Dubai geliyor. Kilosu 60 ila 90 TL arasında değişen baklavanın 1 tepsisi 360 lira iken, 4 tepsi baklava ise ortalama bir asgari ücrete tekabül ediyor.

"25 TON BAKLAVA ÜRETİLİYOR"
Gaziantep'teki Ayıntap Baklavanın işletmecisi Levent Aktaş, yoğun siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, "Bayram dolayısıyla tam kadro çalışıyoruz. Gaziantep'te yaklaşık 25 ton baklava üretiliyor. Biz de günlük 300 kiloya yakın üretim yapıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için günlük 18 saat çalışıyoruz. Yoğun bir talep var. Baklavayı üretip paketledikten sonra adreslere gönderiyoruz" dedi.

"EN İYİ BAKLAVANIN KİLOSU 90 TL"
En iyi baklavanın kilosunun 90 TL olduğunu söyleyen Aktaş, "Baklavanın fiyatı 60 ile 90 TL arasında değişiyor. En kaliteli baklavanın kilosu 90 TL civarında, bu baklavaya en iyi malzeme ve emek harcanıyor. En küçük tepsimizde 2 kilo baklava bulunuyor. En büyük tepsimizde ise 4 kilo var. Genelde misafiri çok olan aileler büyük tepsiden alıyor. Büyük tepsinin fiyatı yaklaşık 360 TL'dir" şeklinde konuştu.

"KARGONUN GİTTİĞİ HER YERE GÖNDERİYORUZ"
Ürünlerini kargonun gittiği her yere gönderdiklerinin altını çizen Aktaş, "Biz ürünlerimizi dünyanın her yerine gönderiyoruz. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Yurt dışından özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den talep alıyoruz. Kargonun gittiği her yere sipariş gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"LEZZETLİ BAKLAVANIN SIRRI EL EMEĞİ VE KALİTELİ MALZEME"
Gaziantep Ayıntap Baklavanın işletmecisi Levent Aktaş baklavaları el emeği ile yaptıklarını belirterek, "Baklavalarımızın hepsi el emeği ile yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir makine kullanmıyoruz. Çok şükür butik çalıştığımız için siparişlerimizi ancak yetiştirebiliyoruz. Önce hamurumuzu yoğuruyoruz, hamur yoğrulduktan sonra tek tek elle açılıyor. Çok özen göstermemiz gerekiyor çünkü zar kadar ince olması gerekiyor, baklavanın hışırlığı için hamur açıldıktan sonra baklavalar döşeniyor arasına kaymak fıstık atılıyor dilimlendikten sonra tereyağı verilip fırın bölümüne geliyor, fırında pişirildikten sonra şekerleniyor, şekerlenen baklava yarım saat kendi halinde dinlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Gaziantep baklavasının lezzet sırrı ise, el emeği ve kaliteli malzemedir" diye konuştu.
Baklavalar paketlendikten sonra kargoya veriliyor.
(Lider Olgun - Abdülkadir Güneş /İHA)

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