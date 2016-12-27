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BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri
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BAKKA'dan mesleki yeterlilik semineri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

BEÜ Tahir Karaoğuz konferans salonunda düzenlenen seminerde Batkı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mesleki yeterlilik hakkında yapılan son mevzuat değişiklikleriyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 48 meslek içim Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilendirme hakkında bilgiler verildi. Seminere, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Zonguldak Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, BAKKA İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birim Başkanı Hakkı Yavuz Toplu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve oda başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda programın açılış konuşmasını yapan BAKKA İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birim Başkanı Hakkı Yavuz Toplu, mevzuat hakkında bilgiler verdi. Toplu, "Zonguldak ilinde gerek tehlikeli gerekse çok tehlikeli sınıflarında birçok işletme bulunmakta bu işletmelerin 2017 yılından itibaren yasa le ilgili uyması gereken bazı mevzuat hükümleri var. Bu mevzuat hakkında gerekli bilgilerin verilmesi gerekmekte bu aşamada ajans olarak bölgenin kalkınmasında uygulamanın bölgedeki kurum ve kuruluşlara aktarılması gerekiyor. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdiğini ifade eden Zonguldak Çalışma İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, "Türkiye İş Kurumu olarak işsizliğin önlenmesinde ve istihdamın geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra istihdamın korunmasını sağlamak temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda istihdamın korunmasına yönelik, kurumumuzca çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla mesleki eğitim kuruşları düzenlenmektedir. Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. maddesinin 3. Fıkrasında mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunana tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılmayacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmelik çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, Mesleki Yeterlilik" hakkında katılımcılara sunum şeklinde bilgiler aktardı. Yaklaşık 2 saat süren seminer soru cevap kısmından sonra sona erdi.
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