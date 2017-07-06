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Bakırköy'de korkutan yangın
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Bakırköy'de korkutan yangın

İstanbul Bakırköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Bakırköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi.
Bakırköy, Yeni Mahalle, General Kani Elitez Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün katı sararken durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden Bakırköy İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Apartmanın giriş katında meydana gelen yangın ve duman nedeniyle üst katlarda vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları sepet yardımıyla tahliye etti. Meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilenirken 1 kişide kısmi yanıktan dolayı yaralandı. Yaralı vatandaş Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

YANGIN PANİĞİ VATANDAŞ KAMERASINDA
Meydana gelen yangında dairenin alev alev yanması bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Apartman girişinde bulunan doğal gaz kutusunda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı panikte kameralara yansıdı.
Yangın hakkında bilgi veren Yeni Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, ' Dumanların çıktığını gördüm. İtfaiye haber verdim. Vatandaşları yaklaştırmamaya çalıştım. Yangının neden çıktığına dair kesin bir bilgi yok. Yanlış park nedeniyle itfaiye ekipleri gecikti. Can kaybı yaşanmadı ancak büyük bir maddi hasar meydana geldi. Bizim mahallemiz Bakırköy'ün en eski mahallerinden biri. Artık eskidik. Bir an önce kentsel dönüşüm konusunda tedbirler alınmalıdır. Yetkililerden bu konuda çözüm istiyoruz. Yanlış otomobil parkları nedeniyle itfaiye ve ambulans ekipleri çalışamıyor. Bu konuda acil tedbirlerin alınması gerek. Bu şekilde devam ederse çok binalarımız yanar ve vatandaşlarımız telef olur. İtfaiye ekiplerimiz canla başla çalıştı. Onu da belirtmekte fayda var. Toplamda 2'si hafif 3 yaralımız var.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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