Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı.

Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA: DOĞALGAZ KAÇAĞI YOK

İGDAŞ, Bakırköy'deki patlamayla ilgili incelemenin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.