Bakımları yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

Uzmanlar, zamanında bakımları yapılmayan klimaların hastalıklara davetiye çıkarttığını bildirdi.

Uzmanlar, zamanında bakımları yapılmayan klimaların hastalıklara davetiye çıkarttığını bildirdi.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, sıcak geçen havalarda araç kullananların cankurtaranı sayılan klimaların zamanında bakımlarının yapılması gerektiğini bildirdi. Euromaster uzmanları, iyi bakılan bir klima sisteminin sıcak havalarda sürüş konforunu ve güvenliğini pozitif yönde etkileyerek sürüş kalitesine önemli şekilde katkıda bulunduğunu belirtti. Uzmanlar sağlıklı çalışan bir klima sisteminin sahip olduğu filtreler sayesinde dışarıdaki kir ve tozların otomobilin yaşam alanına dahil olmasına engel olurken, içerideki havayı sabit tuttuğunu ve nem seviyesini düşürdüğünü kaydetti.

Öte yandan bakımsız bir klima sisteminin zamanla biriken bakteriler sebebiyle alerjik rinit, astım, lejyoner hastalığı gibi hastalıklara davetiye çıkarırken, araç motorunu zorlayarak otomobilin yakıt tüketimini de artırdığı bilgisi verildi.

Uzmanlar, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunu, sürüş konforu ve vücut sağlığı için öneriyor.

