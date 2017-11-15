15.11.2017 15:53 Bakanlıktan 'takviye edici gıda' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, eczanelerde satılan takviye edici gıdaların denetlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı ile aralarında herhangi bir dava yaşanmadığını, takviye edici gıdaların sadece eczanelerde satılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmanın da bulunmadığını açıkladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, eczanelerde satılan takviye edici gıdaların denetlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı ile aralarında herhangi bir dava yaşanmadığını, takviye edici gıdaların sadece eczanelerde satılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmanın da bulunmadığını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bugün bir gazetede yayımlanan "Takviye Gıdada Eczane-Aktar Karşı Karşıya" başlıklı haberde yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar, 13 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 'takviye edici gıdalar ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar' başlıklı 28. maddesi gereğince Bakanlığımızca belirlenmektedir. Takviye edici gıdaların satışının yapıldığı yerlerin denetlenmesi, bu kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin iş ve işlemler ise 2 Mayıs 2013 tarihli Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yönetmelik kapsamındaki çalışmalar, Bakanlığımızca oluşturulan ve içinde Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin de olduğu Takviye Edici Gıda Komisyonunca yürütülmektedir. Haberde iddia edildiği gibi eczanelerde satılan takviye edici gıdaların denetlenmesinden kaynaklı Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında herhangi bir dava yaşanmamıştır. Ayrıca takviye edici gıdaların sadece eczanelerde satılmasıyla ilgili Bakanlığımızın herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" denildi.

(Yağmur Yıldız /İHA)

