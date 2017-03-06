Bakanlıktan Sinan Ogan'a cevap

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, Sinan Ogan'ın 'Bu saldırı Bekir Bozdağ'a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi?' sorusuna, 'Hacıbektaş'ta Başbakan Yardımcısı iken Bekir Bozdağ'a saldırıp yumruk atanı bile serbest bıraktı savcılar. Unuttunuz galiba' cevabını verdi.

Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin, Sinan Ogan'ın "Bu saldırı Bekir Bozdağ'a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi?" sorusuna, "Hacıbektaş'ta Başbakan Yardımcısı iken Bekir Bozdağ'a saldırıp yumruk atanı bile serbest bıraktı savcılar. Unuttunuz galiba" cevabını verdi.

MHP'den ihraç edilen Sinan Ogan konferans için gittiği Beşiktaş'taki bir üniversitede konuşurken sahneye çıkan bir kişi kürsüyü devirmişti. Bu eylemi gerçekleştiren kişinin savcılık tarafından serbest bırakılmasına tepki gösteren Ogan, Twitter hesabından "Bu işin peşini bırakmayacağım. Bu saldırı Bekir Bozdağ'a yapılsa bu savcı saldırganı serbest bırakabilir miydi? Bu sorunun cevabını arıyorum" dedi. Ogan'ın bu sözlerine cevabı ise Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin verdi.

Çetin, Twitter'dan Ogan'a cevap vererek, "Hacıbektaş'ta Başbakan Yardımcısı iken Bekir Bozdağ'a saldırıp yumruk atanı bile serbest bıraktı savcılar. Unuttunuz galiba" mesajını yazdı. 2013 yılında Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Bekir Bozdağ, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri"nin açılış törenindeki konuşmasının ardından protokoldeki yerine dönerken, Hüseyin Satı'nın fiili saldırısına maruz kalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Satı savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

