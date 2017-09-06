06.09.2017 20:27 Bakanlıktan silahlı İHA açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik kasıtlı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik kasıtlı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde, Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. SİHA'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri; herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır. Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir" denildi.

Açıklamada, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelemiz; aralıksız, hız kesmeden, son teknolojik savunma araçlarımızla, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

