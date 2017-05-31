Bakanlıktan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası

Sağlık Bakanlığı tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanlığı tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlattı.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Dünya Tütünsüz Günü' olarak ilan edilen 31 Mayıs tarihi, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sigara yalnız içeni değil, aynı ortamda bulunanı da etkiliyor. Bilimsel veriler, kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalmanın sigara içmeyen insanlarda da kalp krizi ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlattı. Tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, özellikle çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan video içerikler, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak. 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası kapsamında hazırlanan video içeriklerinde ise ilköğretim öğrencileri, gruplar halinde Ankara'nın birçok park ve bahçesinde farkındalık etkinlikleri yaptı. Öğrenciler, açık havada sigara içenlerin yanlarına giderek sigaraları söndürmelerini istedi ve sigarayı söndürenleri alkışlayarak çiçekler takdim ettiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler, 'Kendini de Bizi de Zehirleme', 'Sağlığın İçin Sigarayı Bırak', 'Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma', 'Sigarasız Hayat İstiyoruz', 'Temiz Bir Dünya İstiyoruz', 'Temiz Hava Çok Güzel' sloganlarıyla sigara içenleri uyardılar. Hazırlanan videolarda sigara ve dumanı 'Gözleri Üzerinde' logosuyla kapatıldı.

'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası kapsamında Sağlık Bakanlığının 81 ildeki birimleri tarafından da etkinlikler düzenlenecek. Hazırlanan video içerikler Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak toplumsal farkındalığın milyonlarca kişiye ulaştırılması sağlanacak.

(Goncagül Özcan /İHA)