Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakanlıktan Mavi Marmara tazminatlarına ilişkin açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakanlıktan Mavi Marmara tazminatlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara'da şehit olan vatandaşların ailelerine ödenecek tazminatların ödenmediği yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yayımladı.

Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara'da şehit olan vatandaşların ailelerine ödenecek tazminatların ödenmediği yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yayımladı.
Maliye Bakanlığından Mavi Marmara'da şehit olan vatandaşların ailelerine ödenecek tazminatların ödenmediği yönünde çıkan haberlere yönelik yapılan açıklamada her ailenin farklı tutarlarda tazminat talebinde bulundukları belirtildi. Açıklamada ailelerle görüşmelerin yapıldıktan sonra gerekli ödemelerin yapılacağı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Dün sosyal medyada, bugün ise bazı gazetelerde yer alan ve Gazze halkına yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail birlikleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına verilecek tazminatın Bakanlığımızca ödenmediği ve devam eden davalarda hazine avukatları tarafından yapılan savunmalarda uygun olmayan ifadelerin kullanıldığı iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri görülmüştür.Öncelikle Mavi Marmara gemisine yönelik saldırı sırasında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ayrıca aynı saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da şifalar ve sağlık temenni ediyoruz. Hükümetimiz, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırı karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kararlılıkla savunmuş ve bu çerçevede ülke olarak belirlediğimiz şartların İsrail tarafından kabul edilmesi sağlanmıştır.
Nitekim Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail birlikleri tarafından yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine verilmek üzere İsrail tarafından 20 milyon dolar ödeme yapılması temin edilmiştir.

"AİLELERCE AÇILAN DAVALARDA FARKLI TUTARLARDA TAZMİNAT TALEPLERİNDE BULUNULMUŞTUR"
İsrail tarafından yapılan bu ödemenin ailelere aktarılmasını sağlamak üzere Adalet Bakanlığı ile çalışmalar müştereken yürütülmektedir. Ailelerce açılan davalarda farklı tutarlarda tazminat taleplerinde bulunulmuştur. Dolayısıyla, her bir aileye yapılacak ödeme tutarının belirlenmesi hususunda bir yandan açılan davalardaki talep ve isteklerin tek tek hukuki olarak değerlendirilmesi diğer yandan ailelerin bu husustaki görüşlerinin de istişare içinde alınıp nihai ortak bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Çalışmaların yürütülmesinde ailelerin taleplerinin en kısa sürede karşılanmasına ve özellikle kendileri ile yakın bir istişare ve işbirliğine özel önem verilmektedir. Kendileri ile yakın bir zamanda yapılacak görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılması temin edilecektir. Dolayısıyla, hiçbir şekilde tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşım asla söz konusu değildir.

"GENEL İÇTİHATLAR DİKKATE ALINARAK İZAHATLAR HAZIRLANMAKTADIR"
Açılan tazminat davalarına ilişkin olarak gerekli savunmalar Bakanlığımız avukatlarınca yürütülmektedir. Çalışmalar, söz konusu davaların hassasiyeti ve özel önemi göz önünde bulundurularak yerine getirilmektedir. Açılan tazminat davalarında talep edilen hususlara ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli cevaplar ve açıklamalar yetkili mahkemelere sunulmaktadır. Tazminat hukukuna ilişkin temel yasal düzenlemeler ile bu konularda oluşmuş genel içtihatlar dikkate alınarak izahatlar hazırlanmaktadır.
Kamuoyuna intikal eden savunmaya ilişkin cevap ve açıklamaların hukuki bir mülahaza amacı güdülerek hazırlandığı ancak maksadını aşan ve yanlış anlamaya mahal verebilecek bir sonucu da istemeden doğurduğu anlaşılmaktadır. Bakanlık olarak hiçbir şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerini üzmek veya onları rencide etmek şeklinde bir amacımız asla söz konusu olamaz. Söz konusu olayla ilgili olarak görevliler daha dikkatli olmaları ve konunun hassasiyetine uygun şekilde hareket etmeleri konusunda uyarılmıştır.
Dolayısıyla, kamuoyuna olayın çok farklı bir şekilde aksettirilmesi ve farklı manalara çekilerek Bakanlığımız aleyhine haksız bir kampanyaya dönüştürülmesi, hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir husustur. Netice olarak, Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışmalar süratle nihayete erdirilerek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması sağlanacaktır".

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milli Takım'da fire
Dördüzlerin karne sevinci
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Milli Takım'da fire
Milli Takım'da fire
Dördüzlerin karne sevinci
Dördüzlerin karne sevinci
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Bebek ölümünde iki komşu şehir, iki farklı sonuç
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
İngiltere'de seçim sonuçları açıklandı
Katar bağlantılı oluşumlar kara listeye alındı
Katar bağlantılı oluşumlar kara listeye alındı
Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı
Araç kiralamada 7 bin lira kuralı kaldırıldı
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı
Deniz Türüç Milli Takım kampından ayrıldı
Deniz Türüç Milli Takım kampından ayrıldı
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English