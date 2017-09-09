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Bakanlıktan 'kırmızı biber hapı' uyarısı
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Bakanlıktan 'kırmızı biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek özellikle internet siteleri veya sosyal medya platformlarında tüketiciyi aldatıcı-yanıltıcı şekilde tanıtımı ve satışı yapıldığı görülen ve 'kırmızı biber hapı' adı altında satılan ürünlerin Bakanlık tarafından onaylı/izinli bir ürün veya ilaç olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek özellikle internet siteleri veya sosyal medya platformlarında tüketiciyi aldatıcı-yanıltıcı şekilde tanıtımı ve satışı yapıldığı görülen ve 'kırmızı biber hapı' adı altında satılan ürünlerin Bakanlık tarafından onaylı/izinli bir ürün veya ilaç olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek özellikle internet siteleri veya sosyal medya platformlarında tüketiciyi aldatıcı-yanıltıcı şekilde tanıtımı ve satışı yapıldığı görülen ve 'kırmızı biber hapı' adı altında satılan ürünler Bakanlığımızdan onaylı/izinli bir ürün ve/veya ilaç değildir. Bakanlığımız tarafından gerekli klinik çalışmaları yapılmamış, tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış bu ve benzeri ürünlere izin/onay verilmemektedir. Söz konusu ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen izin doğrultusunda takviye edici gıda olarak veya hiçbir yetkili makamdan izin alınmaksızın piyasada yer alabilmektedir. Takviye edici gıdalarla ilgili izin ve denetim süreçleri ile ürünlerin içerik analizleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanında yer almakta olup bu minvalde iş ve işlemler yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Diğer taraftan Bakanlık tarafından, ürünlerin mevzuata aykırı sağlık beyanı ifadeleri ile tanıtım ve/veya satışının yapıldığı internet sitelerinin erişime tamamen engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine, yapılan reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olmaları sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirildiği belirtilerek, "Ürünlerin içerik analizleri sonucunda ilaç etken maddesi kullanıldığının tespiti halinde ise Kurumumuzca TCK ve 1262 sayılı Kanunların ilgili maddeleri gereğince adli işlem tesisi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından internet sitelerinde yer alan tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı beyanlarla tanıtımı yapılan ürünlerin tanıtım ve satışlarıyla mücadele faaliyetleri sürdürülmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 7 bin 800 internet sitesi erişime tamamen engellenmiştir. Ancak her geçen gün bu sitelere bir yenisi eklenmektedir. Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında vatandaşlarımızca tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış olan, Bakanlığımızca ruhsatlandırılmamış, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlerin tanıtımlarına kesinlikle itibar edilmemesi, internet gibi mecralardan bu ürünlerin alınmaması hususu önem arz etmektedir" açıklamasına yer verildi.
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