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Bakanlıktan İznik'in kaderini değiştirecek proje
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Bakanlıktan İznik'in kaderini değiştirecek proje

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla inşa edeceği İznik Barajı ile ilçenin kaderini değiştirecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla inşa edeceği İznik Barajı ile ilçenin kaderini değiştirecek.
Bursa'nın İznik ilçesinin 14 kilometre kuzeyinde Karadere üzerinde inşa edilecek baraj ile hem münbit topraklar suya kavuşacak, hem elektrik enerjisi üretilecek hem de ilçe ve yakın çevresine uzun vadeli içme suyu temin edilecek.
Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kazmanın vurulacağı İznik Barajı ile 61 bin dekar zirai arazi basınçlı borulu sulama şebekesiyle suya kavuşturulacak. Proje ile İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak. Ayrıca 1 buçuk metre çapındaki cebri boru ile derivasyon tüneli çıkışında yer alacak 4 megawatt kurulu güce sahip santral ile 9 milyon 480 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretilecek.
Önyüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan İznik Barajı temelden 105,9 metre yüksekliğe sahip olacak. 3,8 milyon metreküp gövde hacmi bulunacak barajda 36,78 milyon metreküp su depolanabilecek.

İZNİK'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BARAJ 2020 YILINDA TAMAMLANACAK
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tesis edecekleri baraj ile İznik'in kaderini değiştireceklerini belirterek şunları söyledi:
"İznik'te öyle bir baraj inşa edeceğiz ki bu barajla hem 2070 yılına kadar oluşacak içme suyu ihtiyacını karşılayacağız, hem 61 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturarak çiftçilerimize yıllık 46 milyon TL gelir artışı sağlayacağız, hem de elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yakın zamanda inşaatına başlayacağımız bu barajı 2020 yılında tamamlamayı planlıyoruz."

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