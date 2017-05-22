Bakanlıktan Irak'ın domates kararına ilişkin açıklama

Ekonomi Bakanlığı, Irak Tarım Bakanlığının yerli üretime destek vermek amacıyla domates ithalatının durdurulduğunu duyurması üzerine açıklama yayımladı.

Ekonomi Bakanlığı, Irak Tarım Bakanlığının yerli üretime destek vermek amacıyla domates ithalatının durdurulduğunu duyurması üzerine açıklama yayımladı.

Ekonomi Bakanlığı, Irak Tarım Bakanlığının domates ithalatını durdurmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, mevsimsel üretimin yeterli olması hasebiyle, Irak Merkezi Yönetimince domates ithalatına her yıl Mayıs ayı içerisinde tüm ülkelere yönelik kısıtlama getirildiği belirtildi. Ayrıca, söz konusu üründe en önemli ihraç pazarlarından olan Irak'ın mutat uygulamasının, bu ülkeye olan domates ihracatını sekteye uğratması veya kısıtlamasının mevzu bahis olmadığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeleye yer verildi:

"Tamamına yakını sera üretim döneminde gerçekleştirilen domates ihracatımızda; 2015 yılında 11 milyon dolar ile miktar bazında yaklaşık yüzde 6 olan Irak'ın payı, 2016 yılında gerçekleştirilen 32,4 milyon dolarlık ihracat ile yaklaşık yüzde 18'e yükselmiştir.

2016 yılında 12 Mayıs olarak uygulanan söz konusu kısıtlamanın başlangıç tarihi, 2017 yılı için 21 Mayıs olarak belirlenmiş olup, Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan sevkiyatların kapsam dışı olduğu söz konusu uygulama yerel üretim mevsiminin sona ermesiyle her sene kaldırılmaktadır.

Türkiye'de 2015 yılında 541 bin tonluk domates ihracatına karşılık 365,2 milyon dolarlık döviz girdisi elde edilmiştir. 2016 yılında ise Rusya Federasyonu tarafından uygulanan ithalat yasağı nedeniyle domates ihracatımız miktar bazında yüzde 10 düşüşle 486 bin ton, değer bazında yüzde 35 düşüşle 239,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir".

