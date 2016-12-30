30.12.2016 10:33 Bakanlıktan Iğdır'a otobüs

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne otobüs tahsis etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne otobüs tahsis etti.



Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu'nun girişimleri sonucu müdürlüğe kazandırılan ve ihtiyaç olan otobüsle personelin mesaisine zamanında ulaşması, gidiş gelişlerinde kolaylık sağlaması, örnek çiftçi ziyaretleri ve civar illere yapılan çiftçi gezilerinde kullanılması amaçlanıyor. Tahsis edilen otobüs ile ilgili açıklama yapan Özkan Yolcu, "Bu gibi girişimlerimiz aralıksız devam edecektir. Allah'ın izni ile zaman içerisinde bütün ihtiyaçlarımız yapacağımız çalışmalar ile giderilecektir. Müdürlüğümüz daha iyilerine layıktır. Otobüsün müdürlüğümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

