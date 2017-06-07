Bakanlıktan 'Hastanede tavan çöktü' haberlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, medyada 'Hastanede tavan çöktü, bir hasta yaralandı' başlığıyla yer alan habere ilişkin, hastada yapılan tetkikler sonucunda fiziksel bir yaralanma olmadığının tespit edildiği, Nöroloji ve Ortopedi muayenelerinin normal olarak değerlendirildiği ve taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, medyada "Hastanede tavan çöktü, bir hasta yaralandı" başlığıyla yer alan habere ilişkin, hastada yapılan tetkikler sonucunda fiziksel bir yaralanma olmadığının tespit edildiği, Nöroloji ve Ortopedi muayenelerinin normal olarak değerlendirildiği ve taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, medyada, 'Hastanede tavan çöktü, bir hasta yaralandı' başlığıyla yer alan haberler üzerine açıklamamın yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, "Bugün, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Radyoloji Kliniği sundurma çatısında, oluşan akıntılar nedeniyle yaklaşık 4 m2'lik bir bölümden, kapatıcı plakalar ve ısı yalıtım malzemesinin bir kısmı düşmüştür. Olası bir kazaya mahal vermemek için hastane teknik ekibince tadilat başlatılmıştır. Teknik ekip tarafından yapılan durum tespiti çalışması öncesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemler alınmış, tedbir amaçlı çalışma yapılan bölgenin çevresi boşaltılmıştır. Alınan tüm önlemlere ve güvenlik tedbirlerine rağmen hastaneye ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tetkik için gelen bir vatandaşımıza ısı yalıtım malzemesinden kopan bir parça sekerek çarpmıştır.

Hastada, yapılan tetkikler sonucu fiziksel bir yaralanma olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın Nöroloji ve Ortopedi muayeneleri normal olarak değerlendirilmiş ve hasta taburcu edilmiştir. Daha sonra teknik ekip çatının onarımı ve gerekli güçlendirmeleri yapıp sorunu gidermiştir. Söz konusu olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

(Goncagül Özcan/İHA)