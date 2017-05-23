Bakanlıktan flaş açıklama 12 yıllık uygulama artık yok

2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlayacak yeni uygulama ile 12 yıldır uygulanan bitişik el yazısı ile okuma-yazma modeli tarih olacak.

Yeni modelde öğrenciler temel dik yazıyla okuma yazmaya başlayacak, diğer yazı fontlarını tanımaları sağlanacak, 3'üncü sınıftan itibaren ise güzel yazı dersi verilecek.

4'üncü sınıftan itibaren de öğrenciler, F klavye ile yazmayı öğrenecekler. Okuma öğretme modeli de tekerleme, ninni, melodiyle zevkli hale getirecek. İlkokul ders kitapları ise karikatür ve çizgi romanlarla çocuk dergileri gibi hazırlanacak.

SEVMEDİĞİ YEMEĞİ ‘HADİ BUNDAN YE' DİYORSUNUZ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı “İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme” toplantısıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında okula başlayacak öğrenciler için yeni okuma ve yazma modeli açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğik yazı dayatmasını kaldırdıklarını belirterek, “Zordan basite gelme uygulaması adeta suyun yokuşa akıtılması şeklindeydi. Öğretmenler memnun değil, öğrenciler memnun değil, veliler memnun değil. Önüne zoraki sevmediği yemeği koyuyorsunuz, ‘hadi bundan ye' diyorsunuz. Böyle bir beslenme sağlıklı bir beslenme olabilir mi?” dedi.

Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin yer aldığı toplantıda yeni modele neden ihtiyaç duyulduğunu TTK Başkanı Alpaslan Durmuş, özetle şöyle anlattı:

YÜZDE 99'U “KALDIRILSIN” DEDİ

“Radikal bir kopuş olmayacak. Öğrenciler yazmaya dik harflerle başlayacak ama el yazısını da okuyabilecekler. Taslak öğretim programlarını askıya çıkardığımızda Türkçe'ye 5 bin 76 görüş geldi. Bunların yüzde 99.3'ü ‘bitişik eğik yazıyı kaldırın' talebiydi. Ancak değişikliğin asıl sebebi memnuniyet değil bilimsel gelişmeler oldu. Pedagoji, ses bilimi, kriptoloji, hiyerografi, psikoloji, psikoterapi, ergonomi, endüstri mühendisliği alanında uzmanlardan görüş alındı. Görüşlere göre çocukların kas yapıları için bitişik eğik el yazısı en zor ve kompleks bulundu. 12 yıllık eğik bitişik yazı uygulamasında öğrencilerin liseye geldiklerinde dik yazıya kendiliğinden geçmeleri başarısızlığı ortaya koydu.

1-2 DİK YAZI 3'NCÜ SINIFTA GÜZEL YAZI

Yeni modelde öğrenciler 1 ve 2'inci sınıfta dik temel matbaa alfabeleriyle, ses, harfleri tanıyacaklar ve yazmaya başlayacaklar. Ancak okuma kitaplarında eğik yazı dahil olmak üzere farklı karakterlerle yazıları okuya bilme becerisine sahip olacaklar. 3'üncü sınıfta ise güzel yazı dersi ile eğik dahil farklı yazı türlerinde yazmayı öğrenecekler.

BASİTTEN ZORA DOĞRU ÖĞRETİLECEK

Yeni modelde öğrenciler önce Türkçe'de en çok kullanılan hece ve kelimelerin seslerini tanıyacaklar. Yazarken pedogojilerine uygun olan büyük harflerle yazmayı öğrenecek daha sonra küçük harflerle devam edilecek. Mevcut sistemde öğrenciler en zoruyla başlamaktan dolayı yazmaya karşı bıkkınlık ve isteksizlik yaşanıyordu. Hem dik temel, hem eğik-bitişik ve diğer yazı türleriyle tanışan öğrencilerin ilkokulu bitirdiklerinde kendi stillerinde, estetik ve karakteristik el yazısına sahip olacak. Hiçbir öğretmen öğrenciyi dik ya da eğik yazma konusunda zorlamayacak.

4'TE F KLAVYE EĞİTİMİ

FATİH projesiyle tablet ve akıllı tahtayla tanışan öğrenciler 4'üncü sınıftan itibaren klavye eğitimi alacak. Klavyedeki harf ve karakterleri kullanmayı öğrenecek olan çocuklar 10 parmak yazmaya da yönlendirilecekler.”

TEKERLEMELİ VE MELODİLİ OKUMA MODELİ

Konferansın ikinci bölümünde TTK'nın eğitim uzmanları öğretmenlere yeni okuma modelinin nasıl olacağını anlattılar. Öğretmenlerin sorularını yanıtlayan uzmanlar ise şunları söylediler:“Yeni dönemde öğrencilerin okumayı öğretme modeli de değişecek. Öğrenciler okulöncesinde itibaren önce çevrelerindeki yazıları hissetme, algılamayla başlayan süreçleri okulda, ses, harf, hece, kelime, cümle olarak öğretilecek. Öğrencilerde seslerin kalıcı olması için her ses için tekerlemeler, melodi ile birlikte öğretilecek. Ninni, sayışlama gibi yöntemler de kullanılacak.

KARİKATÜR VE ÇİZGİ ROMAN MÜFREDATTA

İlkokul ders kitapları çocuk dergileri gibi olacak. Karikatür, çizgi roman ve bol renkli resimler ile farklı fontlarda ve karakterlerde yazılarla öğrenciler her türlü yazı karakterini eğlenceli olarak okuması amaçlanıyor. İlkokul çağında öğrencilerin kitap okumayı sevdirmeyi amaçlayan yeni modelle okuduğunun da anlaması hedefleniyor.”

MEVCUTLARA BASKI YOK

Hürriyet'in haberine göre Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da, öğretmenlerin en çok merak ettiği sorunun mevcutta 2-3 ve 4'üncü sınıftaki öğrencilerin eğik yazıyla devam edip etmeyeceği şeklinde olduğunu belirterek, “Bu sınıflarda yazma eğitimi vermiyoruz. Mevcut için değişiklik öngörülmüyor. Ancak birçok öğretmen arkadışımız eğik bitişik yazıyı fiilen bitirdiğini de biliyoruz. Biz öğrencilere dayatma yapılmadan, kendilerine özgü okunaklı yazı türünü bulmalarını amaçlıyoruz. Bu nedenle ne dik ne eğik baskısı yapmayın. Ama öğrencilerin ödevleri, yarışmalara katılım çalışmalarında bilgisayar çıktısı yerine el yazısıyla yazdırmaya devam edin” dedi.