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Bakanlıktan enerji kesintilerine ilişkin açıklama
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Bakanlıktan enerji kesintilerine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiği bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Yedi hattın tamamında, Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir".
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