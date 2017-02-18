Bakanlıktan balon kazasına ilişkin açıklama

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Nevşehir'in Kapadokya ilçesindeki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Nevşehir'in Kapadokya ilçesindeki sıcak hava balonu kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde bir sıcak hava balonunun şiddetli rüzgar sebebiyle yere sert bir iniş yapması sonucunda Danimarka uyruklu bir yolcu balondan düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre kaza sırasında yolcunun güvenlik kurallarına uyması için uyarıldığı ancak yolcunun kurallara uymaması nedeniyle sert iniş sırasında balondan düştüğü öğrenilmiştir. Pilotun kalp krizi geçirmesi nedeniyle balonun düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri kazayla ilgili ayrıntılı incelemeyi yapmak amacıyla olay yerine gönderilmiştir"

