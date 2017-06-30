Bakanlıktan AB ile ilişkilerde kararlılık vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni fasılların müzakereye açılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni fasılların müzakereye açılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

AB Bakanlığı, resmi twitter hesabından AB ile müzakereler kapsamında yeni fasılların açılması konusunda kararlı olduklarını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada bir yıl önce sıkıntılı olan AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatının tersine döndürülmesinde Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bir yıl önce yeni bir faslı müzakerelere açtık. Bu süre zarfında Türkiye-AB ilişkileri sıkıntılıydı, ancak bu gidişatı tersine döndürmeye kararlıyız."



23 VE 24'ÜNCÜ FASILLAR

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'li yetkililerle görüşmelerde bulunmak için Brüksel'de yaptığı açıklamalarda geçen dönemde 17. ve 33. fasılların açıldığını hatırlatarak, "Yeni dönemde müzakerelerin kalbini oluşturan basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren fasılların (23 ve 24. fasıllar) açılmasını bekliyoruz" diyerek yeni fasılların müzakereye açılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Türkiye'nin AB Katılım Müzakereleri, Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında, 35 fasıl üzerinden yürütülüyor ve toplumsal yaşamın hemen her alanını kapsıyor. "34. Kurumlar ve 35. Diğer Konular" fasılları müzakerelerin en son aşamasında ele alırken, halihazırda Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılmış, bir tanesi de geçici olarak kapatılmış durumda.

(Selçuk Böke/İHA)