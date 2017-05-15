Bakanlıktan 62 sayfalık PYD-YPG kitapçığı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD-YPG'ye ilişkin tespitlerin yer aldığı 62 sayfalık kitap yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD-YPG'ye ilişkin tespitlerin yer aldığı 62 sayfalık kitap yayımladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD-YPG'ye ilişkin tespitlerin yer aldığı 62 sayfalık kitap yayımlandı. Kitapta, PYD/YPG'nin ortaya çıkışı, terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu olan PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri, KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler, sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği, yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinde PKK/KCK mensupları, terör örgütü PYD'nin silahlı kolu YPG, YPG içerisinde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu teröristler ve PKK ve YPG militanlarının bağlantısına ilişkin örnekler de yer alıyor.

Şüpheli ve tanık ifadelerinde YPG/PYD ile PKK/KCK ilişkisinin de ele alındığı kitapta, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi (PYD), Halk Savunma Birlikleri (YPG) terör örgütünün Türkiye'ye yönelik faaliyetleri, PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, kaçırma, alıkoyma ve infazlar, yerleşim yerlerinin yıkılması ve zorunlu göç, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, çocuk savaşçılar, PYD terör örgütüne ilişkin mahkeme kararı, PKK/PYD terör örgütüne ilişkin İspanya ve İngiltere'de verilen mahkeme kararlarına ilişkin başlıklar da yer alıyor.

Kitabın giriş bölümünde, terör ve şiddetin, 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı en önemli sorun olduğu belirtilerek, "Uzun yıllar sınırlarımızın içinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi (PYD), son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendisini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD, Halk Savunma Birlikleri (YPG) adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla, uluslararası kamuoyunda kendisini DEAŞ'a karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD/YPG'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç, yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK/KCK'dan farklı bir bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir. Gösterilmeye çalışılanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde 'terör örgütü' olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır" ifadelerine yer verildi.



EŞBAŞKANLAR, ÖCALAN POSTERİ ÖNÜNDE

PYD Eşbaşkanı 'Ebu Velat' kod adlı Salih Müslim Muhammed'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve diğer PKK'lı teröristlerin önünde çektirdiği fotoğraflar da kitapta yer alıyor. Yine aynı şekilde PYD'nin diğer eşbaşkanı 'Dilan Rihan Muhammet' kod adlı Ayşe Abdullah'ın da konuşmasını teröristbaşı Öcalan'ın posterleri önünde yaptığı fotoğraflar da kitapta yer alıyor.

PKK/KCK terör örgütü tüzüğünde, parti lideri olarak Abdullah Öcalan gösteriliyor. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan yaptığı açıklamada, PYD'yi kendisinin kurduğunu, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiğini ifade ediyor. Kitapta, PKK/KCK mensubu birçok teröristin özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırıldığı ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildiği belirtiliyor.

Kitapta kullanılan ifadeler, Türkçe ve İngilizce olarak yer alıyor.

(Enise Vural / İHA)