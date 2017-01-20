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Bakanlıktaki alıkoyma eylemi son erdirildi
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Bakanlıktaki alıkoyma eylemi son erdirildi

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu makam odasında alıkoyan üretici temsilcileri eylemlerini sonlandırdı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu makam odasında alıkoyan üretici temsilcileri eylemlerini sonlandırdı.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, makam odasında üretici temsilcileri tarafından alıkonmuştu. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, tarafından gerçekleştirilen alıkoyma işlemi sona erdi. Sorunlarının çözümü için uzun süre Bakanın odasında kalan eylemciler eylemlerini sonlandırdı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Küçükbaş Hayvancılar Birliği bu sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı. Eylemcilerin bakanın odasına izinsiz girmesi sonrasında binaya polis takviyesi yapılmasına rağmen eylemcilere herhangi bir müdahale yapılmadı. Çavuşoğlu, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bakanlık binasında hayvancı ve üreticilerle çeşitli görüşme ve toplantı yaptı. Üreticilerin, 18 milyon TL'lik ödeme konusunda olumlu rapor veren Sayıştay'ın bu konuda görüş vermesinin yasal olmadığını öne sürerek, Tarım Sigortası Fonu'nun böyle bir borcun altına sokulmasının fonun sonunu hazırlayacağı görüşünü savunuyor.
Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de Çavuşoğlu'yla yapılan toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ödemeye değil, 18 milyon TL'lik ödemenin Tarım Sigortası Fonu borçlandırılarak yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Kelle, bunun fonun yerine getireceği diğer sorumlulukları sekteye uğratacağının altını çizdi. "Konu sadece kuraklık olsaydı, şimdiye kadar üretici çoktan ödenmiş ve para da harcanmış olacaktı" ifadesini kullanan Kelle, asli görevini yapamayacak hale getirilebilecek Tarım Sigortası Fonu'nun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir fon olduğunu kaydetti.
Tarım Sigorta Fonu'na sahip çıkmak istediklerini ve bunu sağlamak için eylem yaptıklarını söyleyen Kelle, mevcut sıkıntıların yeni yıldan önce başladığını ve bunun Maliye Bakanlığı'nın iyi çalışmadığının ve verdiği sözleri tutmadığının bir göstergesi olduğunu savundu.
Tarım Sigortası Fonu'nun Sanayi Holding ve KTHY gibi yok olabileceği uyarısında bulunan Kelle, tarımda sürdürülebilirliğin ve gelişimin sağlanabilmesi için Türkiye tarafından hibe edilen 50 milyon TL'nin 25 milyon TL'sinin Maliye Bakanlığına aktarıldığını, geriye kalan hibenin akıbetinin ise belli olmadığını iddia etti. Kelle, bu konunun aydınlatılması gerektiğini de ekledi. Üretici birliklerinin avukatı Hasan Yücelen de Tarım Sigortası Fonu'nun borçlanarak, söz konusu sorumluluğu yerine getirmesi yönünde Sayıştay Başkanlığının 20 Ocak tarihli uygunluk yazısı vermesinin yasal olmadığını vurguladı. Sayıştay'ın verdiği bu görüşün hukuk dışı ve Sayıştay'ın kendi yasasına aykırı olduğunu savunan Yücelen, 2000 yılında da benzer bir girişim olduğunu ve Başsavcılığın "Sayıştay'ın hukuki yorum ve görüş verme yetkisi söz konusu olamaz" dediğini hatırlattı. Yücelen söz konusu şekilde bir borçlanmanın da yasa dışı olacağını sözlerine ekledi.
Öte yandan yapılması planlanan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu toplantısı Pazartesi gününe ertelendi.
(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)


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