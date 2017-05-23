Bakanlık Yemen'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhuriyeti'nin başkenti Sana'da 22 Mayıs 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhuriyeti'nin başkenti Sana'da 22 Mayıs 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti'nin başkenti Sana'da 22 Mayıs 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Şeyh Ahmed'in konvoyuna yapılan saldırıyı kınıyoruz. Yemen'deki krize siyasi çözüm çabalarına olan desteğimizi bu vesileyle teyit ediyoruz" denildi.

(Caner Ünver /İHA)