Bakanlık uyardı: Tüketici mağdur ediliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, cayma hakkı konusunda mağduriyetler yaşandığını duyurdu ve tüketicileri kanuni haklarını kullanma konusunda uyardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, cayma hakkı konusunda mağduriyetler yaşandığını duyurdu ve tüketicileri kanuni haklarını kullanma konusunda uyardı.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde sıklıkla ulaşan başvurularda özellikle yabancı dil ve internet üzerinden eğitim seti gibi ürünlerin kapıdan satış olarak da bilinen iş yeri dışında yapılan (genellikle üniversite kampüslerinde ve tüketicilerin evlerinde) satışlarında tüketicilerin cayma hakkı konusunda mağdur edildiği görülmektedir. Yoğun olarak ürün tanıtımı ve satışını yapan personel tarafından tüketicilere yanlış bilgi verilmesi ve sözleşme metninin de dikkatli bir şekilde okumaması üzerine cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerin satıcı veya sağlayıcıları telefonla arayarak cayma taleplerini ilettikleri, zaman zaman da verilen telefon numaralarına dahi ulaşmakta sıkıntı yaşadıkları ve neticesinde 14 günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra tüketici mevzuatında öngörüldüğü şekilde (yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile) yapılmış bir cayma bildirimi bulunulmadığı gerekçesiyle tüketicilerden ödeme talep edildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda gerek şehir merkezleri gerek taşralarda az eğitimli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik olarak iş yeri dışında yapılan satış sayısının artması beklenen bu dönemde (yaz aylarında), benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması adına cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin 14 gün içerisinde yazılı olarak (iadeli taahhütlü vb.) veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta vb.) ile gerektiğinde ispatı da sağlanabilecek şekilde yapılması ve sözleşme içeriğinin dikkatlice incelenmesi daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bununla birlikte, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca; satıcı veya sağlayıcıların tüketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi veya anılan Yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketicilerin cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmadığı ve bu sürenin cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan, iş yeri dışında yapılan satışlarda satıcı veya sağlayıcıların Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış bir yetki belgesi olup olmadığına, 14 günlük cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketicilerden herhangi bir isim altında ödeme yapılmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge verilmesinin istenemeyeceğine, sözleşmenin yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacağına ve satıcı veya sağlayıcıların, sözleşmeyi tüketicilerin imzalamasını ve "sözleşme tarihi" ile "sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım." ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için de "14 gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim." ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorunda olduğuna dikkat edilmesinde fayda bulunmaktadır. 6502 sayılı Kanun kapsamında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri çözüm yerleri olarak tespit edilmiş olup, bu kapsamda mağduriyet yaşayan tüketiciler 2017 yılı için değeri 2 bin 400 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetine, değeri 3 bin 610 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2 bin 400 TL ile 3 bin 610 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirler. Değeri 3 bin 610 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekmektedir."

