Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar

Okulların açılmasına günler kala İçişleri Bakanlığı 81 ile güvenlik genelgesi gönderdi. Buna göre artık her okulda güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi bulunacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliği ile emniyet müdürlerine, “2017-2018 Eğitim - Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Genelgede, okullara güvenlik kamerası kurulması, kameraların da “Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS)” entegre edilmesi istenirken, ilk kez okullarda koordinasyon görevlisi de belirlendi.

Okulların açılışına az bir süre kala bakanlık, 81 il valiliğini, okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderilen '2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri' genelgesinde çocuklarla gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine, bu yıl da devam edileceği belirtildi.

TÜM OKULLARA GÜVENLİ EĞİTİM KOORDİNASYON GÖREVLİSİ

Genelgede, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, okul çevresinde alınacak tedbirler, şöyle sıralandı:

"Tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak güvenlik değerlendirmesi yapılacak ve okullar güvenlik yönünde öncelikli gruplarda değerlendirilecek. Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ö ise tüm okullar için görevlendirilecek.

OKUL YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLI OLACAK

Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az onbeş günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak

OYUN SALONLARI VE İNTERNET CAFELERE SIKI DENETİM

İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmaması ve ders saatleri dışında yaş sınırlamasına uymaları sağlanacak. Çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane, kahvene ve umuma açık yerlere öğrenciler alınmayacak. Park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli Çocuk, Narkotim ve Asayiş ekiplerince denetimler arttırılacak.

POLİSLER GÖREV YAPACAK

Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, NTP logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek.

ÖNCELİKLİ OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI

Genelgede; yeni eğitim- öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara, Milli Eğitim Bakanlığı'nca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sırbistan zorlanmadı
Sırbistan zorlanmadı
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English