Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valiliği ile emniyet müdürlerine, “2017-2018 Eğitim - Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Genelgede, okullara güvenlik kamerası kurulması, kameraların da “Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS)” entegre edilmesi istenirken, ilk kez okullarda koordinasyon görevlisi de belirlendi.

Okulların açılışına az bir süre kala bakanlık, 81 il valiliğini, okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanı Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderilen '2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri' genelgesinde çocuklarla gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine, bu yıl da devam edileceği belirtildi.

TÜM OKULLARA GÜVENLİ EĞİTİM KOORDİNASYON GÖREVLİSİ

Genelgede, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, okul çevresinde alınacak tedbirler, şöyle sıralandı:

"Tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak güvenlik değerlendirmesi yapılacak ve okullar güvenlik yönünde öncelikli gruplarda değerlendirilecek. Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ö ise tüm okullar için görevlendirilecek.

OKUL YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLI OLACAK

Birinci derecede öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az onbeş günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi en az ayda bir görüşme yapacak. Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak, bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri/ Büro Amirliklerine gönderilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli önlemler Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak

OYUN SALONLARI VE İNTERNET CAFELERE SIKI DENETİM

İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmaması ve ders saatleri dışında yaş sınırlamasına uymaları sağlanacak. Çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane, kahvene ve umuma açık yerlere öğrenciler alınmayacak. Park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli Çocuk, Narkotim ve Asayiş ekiplerince denetimler arttırılacak.

POLİSLER GÖREV YAPACAK

Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, NTP logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek.

ÖNCELİKLİ OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI

Genelgede; yeni eğitim- öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara, Milli Eğitim Bakanlığı'nca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek.