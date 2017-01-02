02.01.2017 20:57 Bakanlık Somali ve Irak'taki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen bombalı terör eylemlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Somali'de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen bombalı terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bugün (2 Ocak 2017) öğle saatlerinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 10'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizmle mücadelede dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine desteğini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.



BAKANLIK BAĞDAT'TAKİ BOMBALI TERÖR EYLEMLERİNİ KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen bombalı terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bugün (2 Ocak) düzenlenen bombalı terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırılarını en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terör örgütlerinin hedefinde yer alan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer almaktadır. Böyle alçakça eylemlerin Irak hükümetini ve halkını yıldırmayacağından eminiz. Türkiye ve Irak'ın terörle mücadelede işbirliği içinde hareket etme azim ve kararlılığı güçlenerek devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan /İHA)

