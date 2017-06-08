Bakanlık Somali'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Puntland bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Puntland bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Puntland bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkede barış ve istikrarın tesisi için fedakârca çalışan güvenlik güçlerine yönelik bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetiyle dayanışmamız devam edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)